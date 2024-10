Rok Porsche. Tituly v USA už získalo, ty světové jsou na cestě

Je to už čtrnáct dnů, co se ve Spojených státech uzavřela sezona sportovních vozů. Posledním závodem série IMSA WeatherTech SportsCar Championship byla tradičně desetihodinovka Petit Le Mans na trati Road Atlanta, kterou letos vyhrál Cadillac. Nejvíce se ale mluví o Porsche, které s vozy 963 LMDh opanovalo šampionát. A další titul (či tituly) zřejmě již brzy přidá i ve WEC.

Příběh roku 2024 je hlavně o prototypech německé značky, zastavme se ale na chvíli i u zmíněného Cadillacu. Jeho letošní vítězství v Petit Le Mans totiž byla velká věc. Naposledy startoval prototyp V-Series.R pod dohledem týmu Chipa Ganassiho a Renger van der Zande se postaral o konec jedné éry, na který se bude dlouho vzpomínat. V samotném závěru mu totiž selhala přední světla a několik kol musel v ostrém tempu absolvovat v úplné tmě! Nizozemec to ale obdivuhodně zvládl a ve voze #01 projel pod šachovnicí jako první. Spolu s ním se z vítězství v Petit Le Mans radoval rodák z „pravého“ Le Mans Sebastien Bourdais a legendární pilot IndyCar Scott Dixon.

„Od Cadillacu jsme dostali manuál a uvnitř vozu je strašná spousta knoflíků, tak jsem je prostě začal různě mačkat a stejně se mi to nedařilo vyřešit,“ líčil po závodě s úsměvem od ucha k uchu van der Zande, který se stal hrdinou americké značky. Jiní ale měli úsměvy ještě širší…

Porsche letos druhým rokem závodí s vozy 963 LMDh a po vyladění drobných problémů, které se objevily v loňské debutové sezoně, začíná s nejnovější generací sportovních prototypů získávat vítězství a úspěchy. Sezona IMSA WSC 2024 čítala celkem devět závodů a Porsche z nich vyhrálo čtyři. K tomu s oběma vozy získalo dalších osm pódiových umístění a není tak divu, že po Petit Le Mans posbíralo všechny dostupné tituly. Dane Cameron a Felipe Nasr vyhráli jezdecký šampionát před posádkou sesterského Porsche ve složení Mathieu Jaminet, Nick Tandy. Porsche Penske Motorsport k tomu vyhrál i týmový šampionát a automobilka Porsche pro sebe získala i pohár konstruktérů před Cadillacem, Acurou, BMW a Lamborghini. A v neposlední řadě jezdečtí šampioni z Porsche vyhráli i vložený vytrvalostní seriál Michelin Endurance Cup.

„Znamená to pro nás všechno. Vyplatilo se nám veškeré úsilí, vyplatila se nám naše neúnavnost, vyplatila se nám všechna ta tvrdá práce. Když jsem přicházel k Porsche, tak se mě ptali, proč se k nim chci přidat. Já jim na to odpověděl, že se s nimi chci zapsat do historie. A to se nyní stalo,“ řekl po Petit Le Mans šťastný někdejší pilot F1 Felipe Nasr pro portál sportscar365.com.

Úspěšná cesta Porsche rokem 2024 navíc zdaleka nekončí. Teprve 2. listopadu se v Bahrajnu pojede velké osmihodinové finále vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC, kde bude k mání ještě 39 bodů. Jenže i tady to mají jezdci Porsche rozjeté luxusním způsobem. Kevin Estre, Andre Lotterer a Laurens Vanthoor jsou letos ve WEC posádkou se suverénně nejvyrovnanějšími výkony, z dosud odjetých sedmi závodů dva vyhráli a třikrát byli druzí! Na pódium se nedostali jen v Le Mans a v Austinu, díky čemuž mají na druhou trojici pilotů Ferrari Antonia Fuoca, Nicklase Nielsena a Miguela Molinu náskok 35 bodů. Jinými slovy, piloti Porsche jsou jen malý krůček od zisku titulu mistrů světa. Pro Lotterera, se kterým už německá automobilka od příštího roku nepočítá, by to byla vysněná rozlučka.

Ve WEC to může letos pro Porsche skončit stejně dominantně, jako tomu bylo za oceánem v IMSA, kde – a to tu ještě nezaznělo – Porsche posbíralo tituly nejenom v celkovém pořadí, ale i ve třídě GTD Pro určené vozům GT3 s profesionálními posádkami. V Bahrajnu tak u Porsche pouze potřebují dotáhnout věci do konce. Nejtěsnější to bude v poháru konstruktérů hypervozů, kde německá stáj vede před Toyotou o pouhých 10 bodů. Jezdecký titul mají u Porsche na dosah a v ostatních kategoriích už je z pohledu značky ze Stuttgartu hotovo. Klaus Bachler, Alex Malykhin a Joel Sturm jsou jistými šampiony třídy LMGT3, kde tovární tým Porsche Manthey získal týmový titul. A Porsche zásluhou britské stáje JOTA vyhrálo i světový pohár soukromých týmů v nejvyšší třídě hypervozů.

U Porsche se navíc už nyní chystají na sezonu 2025, pro kterou oznámili okleštění jezdeckých posádek, a kromě Lotterera též odchody Camerona a Makowieckiho. Klasické závody WEC vždy absolvují jen dvojice jezdců, v Porsche #5 se budou střídat Michael Christensen a Julien Andlauer, který se tak dočká povýšení ze zákaznické stáje Proton Competition. Pro Le Mans se k této dvojici přidá Mathieu Jaminet. V sesterském Porsche #6 absolvují kompletní sezonu WEC 2025 Laurens Vanthoor s Kevinem Estrem, které v Le Mans podpoří ještě Matt Campbell. Na Estreho s Vanthoorem pak příští rok čekají ještě vytrvalostní podniky v rámci série IMSA, kde se vždy připojí k posádkám vozů Porsche #6 (Mathieu Jaminet / Matt Campbell) a Porsche #7 (Felipe Nasr / Nick Tandy).

Ve Spojených státech odstartuje sezona 2025 tradiční čtyřiadvacetihodinovkou v Daytoně 25. a 26. ledna, zatímco první podnik vytrvalostního MS WEC bude v Kataru na programu 28. února.