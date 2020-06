Rok od legendární scény: Jak Sebastian Vettel v Kanadě cedule měnil

Na videu jsou vidět onboard záběry z Vettelova vozu a inkriminovaný pohyb hlavy.

Sebastian Vettel vyjel na trávu, což pochopitelně jeho ferrari pořádně rozhodilo. Podle záběrů musel po návratu na trať korigovat přetáčivý moment, což dokazuje ostrý pohyb volantu doprava.

Poté, co dostal přetáčivost pod kontrolu, zatočil volantem doleva, aby sledoval profil okruhu – což naznačuje, že již měl vůz pod kontrolou. Do tohoto okamžiku udělal Vettel vše správně.

O chvíli později však Vettel volant srovnal. Místo toho, aby se držel vlevo, se jeho vůz posunul doprava a odřízl cestu, kterou by se mohl vydat Hamilton, pokud by tam měl prostor.

Právě tento okamžik, ve kterém Vettel vyrovnal svůj volant, měl být klíčem k jednomyslnému rozhodnutí sportovních komisařů.

Onboard záběry ukázaly, že Vettel věděl, kde se Hamilton nachází. Pokud by se Vettel poté, co získal kontrolu nad vozem, držel vlevo a umožnil Hamiltonovi projet, pak by k udělení penalizace nedošlo.

Foto: Getty Images / Dan Istitene