Rok 2020 podle Brawna? Až 18 závodů a žádná letní pauza

Na tento víkend naplánovaná australská grand prix byla kvůli koronaviru na poslední chvíli zrušena pár hodin před startem úvodního volného tréninku. I kdyby se v neděli závod v melbournském Albert Parku jel, tak by na startu chyběly vozy McLaren. Jeden ze zaměstnanců britské stáje byl totiž pozitivně testován na Covid-19 a McLaren se v reakci na to z GP Austrálie odhlásil.

Podobný osud jako závod v Melbourne potkaly také závody v Číně a v Bahrajnu. Na okruhu Sakhir se původně jet mělo, ale bez diváků na tribunách. Bohužel pro vietnamské organizátory musela být odložena i premiérová grand prix v ulicích Hanoje.

Sezóna by tak teoreticky mohla odstartovat 3. května v holandském Zandvoortu, vzhledem k jistotě koncentrace velkého množství lidí na jednom místě je však v ohrožení i návrat formule 1 k pobřeží Severního moře.

O možné podobě sezóny 2020 s menším množstvím závodů a bez tradiční srpnové letní přestávky se rozpovídal sportovní šéf F1 Ross Brawn v rozhovoru pro Sky Sports.

„Možná si uděláme pauzu a poté využijeme příležitost k tomu, abychom si řekli, že teď na začátku roku žádné závody mít nebudeme. Podíváme se na možnost náhradních termínů pro tyto závody později v průběhu roku,“ nabídl Brawn možnost náhradních termínů.

„Pokud bychom zrušili letní přestávku v srpnu, tak bychom získali několik volných víkendů pro pořádání závodů. Myslím si, že pro zbytek roku bychom mohli dát dohromady velmi dobrý kalendář.“

„Kalendář bude vypadat odlišně, stále ale bude nabízet dostatek závodů, vzrušujících závodů. Sezóna nám tedy odstartuje později, i tak ale bude zábavná.“

Brawn připouští, že se formule 1, podobně jako mnoho jiných sportů, nyní nachází v „neprobádaném území“. Zároveň ale dodává: „Jsem optimistický, můžeme letos mít 17 až 18 závodů, možná i více.“

„Myslím si, že tam ty závody budeme moci ‚nacpat‘. Samozřejmě to ale záleží na tom, kdy sezóna odstartuje.“

V oficiálním stanovisku formule 1 nyní mimo jiné stojí, že šampionát by měl odstartovat na konci května. To by znamenalo kromě odložení GP Nizozemska ještě odsud španělské grand prix v Barceloně. Tím pádem se nabízí poměrně kuriózní možnost odstartovat sezónu v ulicích Monaka, kde je grand prix naplánovaná na 24. května.

Podle Brawna by si zhuštěný kalendář mohl vyžádat také pouze dvoudenní závodní víkendy.

„Bavili jsme se o dvoudenních závodních víkendech. Mohli bychom mít tři závodní víkendy v řadě, přičemž každý z nich by byl pouze dvoudenní. To by mohla být možnost.“

Foto: Getty Images / Clive Mason