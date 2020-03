Roger Penske chce do Indianapolis vrátit F1 i sérii IMSA

Na grand prix verzi závodiště v Indianapolis se konala velká cena USA vozů formule 1 v letech 2000 až 2007. Nejúspěšnějším pilotem na této trati v rámci „královny motorsportu“ je Michael Schumacher, který zde zvítězil pětkrát. Poprvé v roce 2000 a poté čtyřikrát v řadě v sezónách 2003 až 2006. Schumacher tak za volantem Ferrari vyhrál i nechvalně proslulý ročník 2005, kdy do závodu kvůli selhávajícím pneumatikám Michelin odstartovalo pouze šest vozů.

Po roce 2007 formule 1 USA opustila a za oceán se následně vrátila až v sezóně 2012, kdy se začalo závodit na tehdy nově otevřeném Okruhu Amerik nedaleko Austinu v Texasu. Vedení F1 má ale dlouhodobě zájem o konání druhého závodu na severoamerickém území, díky čemuž se do hry může vrátit Indianapolis, jehož nový vlastník Penske by rád viděl „královnu motorsportu“ opět ve „staré cihelně“.

„Můj syn Greg se již sešel s Chasem Careym, se kterým během posledních týdnů vedl určité předběžné diskuze,“ uvedl Roger Penske pro magazín Racer.

„Je správný čas pro návrat formule 1 (do Indianapolis)? Ještě neumím říct, jestli by to ekonomicky dávalo smysl, určitě by k tomu ale nedošlo před rokem 2022.“

Návrat sportovních vozů?

Roger Penske se svým týmem kromě IndyCar a NASCAR působí také v nejprestižnějším americkém šampionátu sportovních vozů IMSA WeatherTech SportsCar Championship, kde se stará o tovární prototypy Acura DPi.

I šampionát IMSA WSC se v minulosti objevil v Indianapolis, konkrétně v sezóně 2014, kdy se ve „staré cihelně“ utkaly sportovní prototypy i vozy GT v závodě Brickyard Grand Prix na 2 hodiny a 45 minut. Vítězství v absolutním pořadí tehdy získaly legendy zámořské sportscar scény Joao Barbosa a Christian Fittipaldi s prototypem Corvette DP týmu Action Express.

Kompletní záznam Brickyard Grand Prix 2014

Brickyard Grand Prix se však v Indianapolis konala i v letech 2012 a 2013, tehdy ještě jako součást dnes již neexistujícího šampionátu sportovních vozů Grand Am Rolex Sports Car Series. V roce 2012 se v „Indy“ z vítězství radoval bývalý pilot F1 a mnohonásobný šampion Champ Car Sébastien Bourdais společně s Venezuelanem Alexem Popowem. Dvojice se střídala za volantem prototypu Riley Ford.

Penskeho cílem je opět přivést závody sportovních prototypů a vozů GT do Indianapolis a rozšířit tak kalendář IMSA WSC o další podnik, nejlépe vytrvalostní. V současném kalendáři IMSA WSC figurují čtyři vytrvalostní závody – 24 hodin v Daytoně, 12 hodin na Sebringu, 6 hodin ve Watkins Glen a Petit Le Mans na 10 hodin (koná se na okruhu Road Atlanta).

„Vedl jsem určité diskuze s prezidentem IMSA Johnem Doonanem a myslím si, že máme dobrou šanci uspořádat vytrvalostní závod na Indianapolis Motor Speedway,“ věří Penske.

„Stoprocentně chceme, aby bylo závodiště Indianapolis Motor Speedway více využíváno pro skvělé závodění.“

„Chceme pořádat události, které zde vydrží dlouhou dobu a díky kterým se k nám budou vracet loajální fanoušci i s přáteli a s rodinami.“

„Nyní máme skvělou příležitost.“

Je nutné dodat, že sportovní vozy budou v Indianapolis po delší odmlce závodit již letos díky organizaci SRO Motorsports Group Stéphana Ratela. SRO v současnosti pořádá největší globální šampionát pro vozy GT3 Intercontinental GT Challenge, v jehož letošním kalendáři figuruje premiérová osmihodinovka v Indianapolis. Uskutečnit by se měla 4. října.

Indianapolis je jinak pochopitelně stálým domovem zámořské formulové série IndyCar, která by zde letos měla poprvé závodit 9. května v rámci GMR Grand Prix. S ohledem na epidemii koronaviru by se mělo jednat o první závod sezóny IndyCar 2020. IndyCar se poté do Indianapolis vrátí 24. května, kdy bude na programu 104. ročník Indy 500.

Ve „staré cihelně“ závodí i série NASCAR, letos se nejslavnější šampionát vozů stock cars v Indianapolis představí 5. července.

Foto: IndyCar