Rodina Schumachera v dokumentu promluví o současnosti. Detaily ale nečekejte

Za týden nás čeká na Netflixu premiéra dokumentu o Michaelovi Schumacherovi. Web RaceFans přinesl podrobnosti. Rodina v dokumentu mluví o současnosti. Detaily očekávat nelze, mezi řádky je však uvedeno poměrně jasně, že Michael Schumacher není v dobrém stavu.

„Samozřejmě, že mi Michael každý den chybí,“ říká Corinna Schumacherová ve filmu. „Ale nejen mně se po něm stýská: dětem, rodině, jeho otci, všem kolem něj.“

„Michael chybí všem, ale Michael je tady. Je jiný, ale je tady, a to nám dodává sílu.“

Corinna Schumacherová potvrdila, že sedminásobný mistr světa formule 1 pokračuje v léčbě svých zranění. „Jsme spolu. Žijeme spolu doma, chodíme na terapie.“

„Děláme všechno pro to, aby se Michaelovi dařilo lépe, aby se cítil dobře a aby cítil přítomnost rodiny, naše pouto.“

„Snažíme se pokračovat jako rodina tak, jak to Michael měl a stále má rád. A pokračujeme v našich životech. ‚Soukromí je soukromí‘, říkával vždy. Je pro mě velmi důležité, aby si mohl dál užívat soukromý život, jak to jen jde. Michael nás vždy chránil, teď my chráníme Michaela.“

Mick Schumacher vloni vyhrál šampionát formule 2. Letos jezdí ve formuli 1. „Tyto rodinné chvíle, které mnozí lidé prožívají se svými rodiči, jsme po nehodě nezažili, nebo je zažili v menší míře. Podle mě je to trochu nespravedlivé,“ řekl Mick Schumacher.

„Myslím, že bychom si teď s tátou rozuměli jinak, jednoduše proto, že mluvíme podobným jazykem, jazykem motorsportu. Je toho spousta, o čem bychom mohli mluvit. A to je to, co se mi většinu času honí hlavou a říkám si, že by to bylo super. Vzdal bych se kvůli tomu všeho."