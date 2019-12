Robert Kubica v Jerezu testoval BMW M4 DTM

Robert Kubica usedl do speciálu DTM poprvé od roku 2013, kdy na okruhu ve Valencii testoval Mercedes C-Klasse AMG. Tento čtvrtek si Polák pro změnu vyzkoušel BMW M4 Turbo DTM. Kubica má k BMW silný vztah, protože pro bavorskou automobilku závodil ve formuli 1 v letech 2006 až 2009 (BMW tehdy spolupracovalo s týmem Sauber).

Nováčkovské testy v Jerezu byly důležité pro Kubicovu budoucnost, důležitá data v nich však zároveň potřebovalo získat samotné BMW, které ve Španělsku započalo přípravy na sezónu 2020. V té budou mít „bavorští“ co vracet konkurentům z Audi, kteří v roce 2019 porazili BMW v šampionátech jezdců, týmů i konstruktérů.

„Už je to dlouho, co jsem naposledy řídil auto se střechou, i když vozy DTM jsou spíše formule se střechou,“ rozpovídal se Kubica po testovacím dni pro motorsport.com.

„Stejně jako každé jiné auto tak i toto má své charakteristické vlastnosti a máte z něj jiný pocit. Já se ale od začátku cítil komfortně a užil jsem si to.“

„Již v prvních kolech jsem měl z auta dobrý pocit, a to je vždy dobré.“

„Vždy se těšíte na to, jaké dojmy si odnesete, jak dobře se budete cítit a jak bude reagovat vaše auto.“

„Pochopitelně je to něco úplně jiného v porovnání s tím, na co jsem byl zvyklý v minulých letech. Myslím si ale, že to byl produktivní den, kdy jsem měl příležitost pochopit některé klíčové faktory této pro mě nové kategorie,“ uzavřel Kubica.

Od posledních Kubicových testů v roce 2013 se vozy DTM hodně změnily. Před šesti lety Polák testoval Mercedes, který měl pod kapotou čtyřlitrový atmosférický osmiválec. Současné vozy DTM mají pod kapotou přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec a během posledních let se také hodně proměnila jejich aerodynamika.

Foto: Getty Images / Charles Coates