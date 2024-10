Robert Kubica se podruhé v kariéře stal šampionem Evropské Le Mans Series!

Polský bývalý pilot F1 letos kombinuje dvě závodní angažmá. Kromě závodění s hypervozem Ferrari ve WEC zvládl i kompletní sezonu Evropské Le Mans Series s prototypem Oreca 07 Gibson třídy LMP 2 týmu AO by TF. Rodák z Krakova se po celou sezonu střídal v kokpitu se zkušeným Louisem Deletrazem a britským mladíčkem Jonnym Edgarem. K zajištění titulu šampionů stačilo této trojici skončit v závěrečné čtyřhodinovce v Portimau na druhém místě.

„Je to hezký pocit, byl to těžký rok plný tvrdých a těsných soubojů. Během víkendu tady v Portimau jsme neměli až takové tempo, nicméně stejně jsme zvládli zajet dobrý závod. Je to skvělý úspěch pro celý tým i mé parťáky. I dnes jsme museli hodně bojovat a nikdy není snadné dotáhnout to v nějakém šampionátu až k titulu, takže jsme vážně šťastní,“ zhodnotil uplynulou sezonu Evropské Le Mans Series v televizním rozhovoru její staronový polský šampion.

Kubica se svými parťáky letos v ELMS získal jedno vítězství ve Spa a titul evropského vytrvalostního šampiona slaví podruhé v kariéře. Poprvé se radoval v sezoně 2021 rovněž v posádce s Deletrazem a také Číňanem Jie I-fejem, se kterým se letos střídá v kokpitu Ferrari v závodech WEC. Deletraz je šampionem ELMS dokonce již potřetí, jen dvacetiletý benjamínek Edgar letos slaví premiérově.

Poslední závod sezony v sobotu v Portimau vyhráli Lorenzo Fluxa, Malthe Jakobsen a chráněnec Toyoty Ritomo Mijata z týmu Cool Racing, který rovněž využívá prototyp LMP 2 Oreca 07. Velkou smůlu prožily „železné dámy“ Iron Dames s typicky růžovým Porsche 911 GT3 ve třídě LMGT3. Populární ženská posádka Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting směřovala za vítězstvím, nicméně v posledním kole se před jejich růžové Porsche dokázal protáhnout Andrea Caldarelli v Lamborghini týmu Iron Lynx. Ten díky triumfu získal i titul. Z Caldarelliho téměř omluvné reakce v cíli směrem k „železným dámám“ lze usuzovat, že šlo o týmovou režii. Iron Dames a Iron Lynx jsou defacto jedním týmem a růžové Porsche tak nejspíš muselo vyklidit cestu Lamborghini v zájmu vyšších cílů.

Evropská Le Mans Series už sice skončila, mnoho jejích pilotů včetně Roberta Kubici se však ještě předvedou 2. listopadu v Bahrajnu při osmihodinovém finále sezony WEC.