Riziko zranění z poskakování je podle Verstappena srovnatelné s jinými sporty

„Je spousta sportů, kde si podle mě celkově poškozujete tělo,“ řekl Verstappen. „Jakmile ukončíte kariéru, už nebudete takový, jako když vám bylo dvacet, tak to prostě je.“

„Fotbalisté mají problémy s koleny, nejrůznější zranění. Nebo když jste motokrosař nebo jezdec MotoGP... kolik kostí mají zlomených. Vždy to můžete posoudit: ‚Je to nejbezpečnější?‘ Ne, ale my jsme ochotni riskovat, je to náš sport, to je to, co dělám rád.“

Verstappen připustil, že poskakování, se kterým se jezdci setkávají, je nepříjemné, ale upozornil, že některé týmy se s ním dokáží vypořádat lépe než jiné.

„Poskakování, které v současné době máme, není příjemné a nemyslím si, že je správné. Ale některé týmy jsou schopny tyto věci zvládat mnohem lépe než jiné, takže je možné se toho zbavit. Nemyslím si, že bychom měli přehnaně dramatizovat to, co se momentálně děje.“