Rivalové přestali rozumět svým zbraním

Mistrem světa formule 1 se v roce 2021 může stále stát až sedm jezdců. Kromě pilotů Mercedesu, Red Bullu a Ferrari je to také Lando Norris. Ve hře je totiž ještě 159 bodů – 150 bodů za vítězství v závodech, 6 za nejrychlejší kolo závodu a 3 za vítězství v brazilském sprintu.

Matematika hraje ve formuli 1 důležitou roli, ale ani ona není všemocná. Reálně je tak souboj o titul mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. A v něm má každý jeden bod cenu zlata. Po 16 závodech je totiž mezi oběma rozdíl jen 6 bodů!

Pořadí se měnilo už šestkrát:

V úvodu sezóny vedl Hamilton,

v Monaku se na první místo dostal Verstappen,

Hamilton převzal vedení znovu v Maďarsku,

Verstappen se do čela vrátil před domácími fanoušky v Zandvoortu,

v Rusku se opět dostal na první místo Hamilton, ale jen krátce, protože

od Turecka je lídrem opět Verstappen.

Zlomem byla Anglie

Souboj přinesl řadu příběhů, vzestupů a pádů. Zlomem však byla Anglie. Red Bull tam měl dobrou rychlost, zřejmě větší než Mercedes, ale Max Verstappen po kolizi s Hamiltonem odjel bez bodů. To je také důvod, proč v Milton Keynes nemohou kolizi dodnes rozdýchat. Ale není to jediný důvod, proč Red Bull na Silverstone nevzpomíná s nadšením.

Od Maďarska je pak Mercedes na koni, i když kulhajícím. Počínaje Hungaroringem byly černé šípy rychlejší v pěti ze šesti závodů. Podle Red Bullu to souvisí s motorem, který Mercedes nějakým způsobem vylepšil a pohybuje se v „šedých oblastech“.

První „tip“ Red Bullu na mezichladič nevyšel. FIA nenašla nic proti pravidlům. Chytré mozky v Milton Keynes se však nevzdávají.

Existuje ale ještě jedna možnost. Mercedes nasadil v Silverstonu balík vylepšení – poslední větší nebo dokonce poslední vůbec. Podle všeho přinesl větší zlepšení v čase na kolo, než Mercedes tvrdil. Ne hned, ale časem. Inženýrům chvíli trvalo, než balíčku porozuměli. Ve formuli 1 běžná věc. A tím se dostáváme ke kulhajícímu koni v útrobách Mercedesu.

Nerozumí svým zbraním

Pěkně to popsal Auto Motor und Sport. Podle MichaelaSchmidta Mercedes nerozumí svému motoru, Red Bull zase svému autu.

Red Bull nasadil zatím poslední vylepšení v Soči (v oblasti předního křídla), ale zásadní přínos to nemělo. RB16B se hůře ladí. V určitých oknech přítlaku Red Bull obtížně vyvažuje auto. Obvykle když je na voze jedno ze dvou velkých zadních křídel. Pokud se navíc objeví vnější problém, jako byla třeba nečekaně velká přilnavost v Istanbul Parku, je Red Bull ztracen. Tým pak musí přes noc pracovat nejen v garáži, ale také v továrně na simulátoru. Mercedes v tu chvíli jen ladí poslední detaily.

Ani u Mercedesu ale nemají klidné spaní. Zradil je jeden z pilířů jejich dominance v hybridní éře – spolehlivost pohonných jednotek.

Hamilton v Turecku nasadil nový motor. Poslední v letošní sezóně? Zřejmě ne. Jeden motor se odebral do věčných lovišť v Zandvoortu, druhý odjel maximum vzdálenosti a ten třetí, který debutoval ve Spa, se už v závodech nejspíše neobjeví. Mercedes ho bude zřejmě nasazovat jen v pátečních trénincích.

To znamená, že „turecký“ motor by musel zvládnout sedm závodů a to je dost nepravděpodobné.

Mercedes řeší problémy se spolehlivostí, které se dotýkají také zákazníků. Z počátku se předpokládalo, že byly ovlivněny pouze staré motory. Bottasova čtvrtá pohonná jednotka, která měla premiéru v Monze, ale skončila po pouhých 931 kilometrech.

U Hondy jsou na tom opačně. Nebýt kolizí, Japonci věří, že by si vystačili se třemi pohonnými jednotkami a zcela se tak vyhnuli penalizacím.