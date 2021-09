Rituály a talismany Sebastiana Vettela

Sebastian Vettel je pravděpodobně jediným jezdcem, který svému autu dává před začátkem sezóny jméno. S trochou nadsázky se to dá označit za rituál. Má ale Vettel nějaké rituály před samotným závodem? Fanoušci se ho na to nedávno zeptali ve videorozhovoru.

„Před závodem musím jít na toaletu, protože závody bývají velmi dlouhé. Je to můj nejdůslednější rituál,“ řekl Vettel.

Čtyřnásobný mistr světa to poté trochu rozvedl. „Někdy poslouchám hudbu, někdy více, někdy méně. Než nasednu do auta, tak se trochu rozcvičím.“

Než Vettel uzavřel odpověď, zmínil se, že před každým závodem provádí jednu činnost, která by se dala považovat za rituál.

„Do auta nastupuji pouze na levé straně, nikdy ne na pravé. Nevím proč, ale je to tak. Dalo by se také říci, že je to rituál.“

Vettel tedy nemá příliš mnoho rituálů. Má ale talisman. V botě nosí medaili s vyobrazením& svatého Kryštofa – patrona cestovatelů.



Foto: Getty Images / Paul Gilham