Riskovali jsme, ale stálo to za to, říká Briatore o Alonsově přestupu

Dva závody, dvě pódia. Fernando Alonso neměl v minulosti zrovna šťastnou ruku, pokud jde o výběr týmů. Pokud se ale podíváme na Aston Martin, tak to zatím vypadá, že si polepšil.

„Sdíleli jsme rozhodnutí, riskovali jsme. Ale stálo to za to. Nabídli nám smlouvu na dva roky, zatímco jiní, s výmluvou na věk, jen na jeden. Také jsme věděli, že Lawrence Stroll dává dohromady skvělý tým. Viděli jsme tam touhu po změně, která třeba v Alpine nebyla,“ řekl Flavio Briatore pro Corriere della Sera.

„Znám Lawrence už 30 let, je to skutečný fanoušek F1 a úspěšný podnikatel. Začínal jako sponzor, později koupil Racing Point. Vzal spoustu lidí z Red Bullu a dalších týmů – ve svých týmech dělali dvojku nebo trojku, on jim dal větší zodpovědnost. Investoval do aerodynamického tunelu a nové továrny v Silverstonu. Pokud chcete růst, musíte to udělat.“

Alonso získal dvě třetí místa. V Bahrajnu mu pomohlo odstoupení Leclerca, ale i tak můžeme říct, že byla pódia zasloužena. Aston Martin měl v úvodních dvou závodech rychlé auto. Na Red Bull ale ztrácí. Briatore však řekl, že sezóna je teprve na začátku.

„Aston Martin je stále ‚panenské‘ auto. Uvidíme, jak moc se mohou vývojem zlepšit. Ostatní ještě musí pochopit své problémy, Fernando má vůz, který je snadno pochopitelný a ovladatelný. Pokud dostane šanci vyhrát, nenechá si ji utéct.“

Situace u Ferrari

Zatímco Alonso je nadšený, jeho bývalý tým je na opačném konci spektra, pokud jde o emoce.

„Stává se to často. V Maranellu jsou lidé, kteří během zimy, kdy bychom měli udělat hloubkovou analýzu, mluví o tom, proč jsme nevyhráli více než 15 let.“

Podle Itala by se měli více zapojit vlastníci Ferrari. „Vlastníci Ferrari, a ti se k tomu podle mě příliš nehlásí. Nestačí vyměnit jednotlivce. Potřebujete lidi, kteří mají v týmu váhu, a ti teď nejsou. Pamatuji si, že začali stabilně vyhrávat, když vzali 10, 12 lidí z Benettonu. Dařilo se jim.“