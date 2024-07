Riskantní strategie přinesla Russellovi druhé vítězství a Mercedesu double

Russell po triumfu na rakouském Red Bull Ringu vyhrál ve Spa-Francorchamps a posunul se na sedmé místo průběžného pořadí.

Do závodu přitom startoval až z šestého místa. Riskantní strategie pouze jedné zastávky v boxech jej ale dostala až na první místo, které v závěru udržel i před přibližujícím se Hamiltonem a Oscarem Piastrim.

„Skvělý výsledek! Dnes ráno na naší strategické schůzce jsme toto vítězství rozhodně nečekali. Auto i pneumatiky byly skvělé. Od pátku jsme udělali spoustu změn. Neustále jsem říkal 'myslím, že bychom to mohli zvládnout na jednu zastávku',“ řekl Russell po závodě.

„Stratégové odvedli skvělou práci. Lewis odvedl dobrou práci, kontroloval ten závod. Jsem si jistý, že za jiných okolností by získal vítězství. První a druhé místo pro tým je úžasné.“

Hamilton třetí závod za sebou na stupních vítězů

Nadšený z výsledku je také druhý Hamilton, který ve třetím závodě po sobě vystoupil na stupně vítězů, letos poprvé na druhý nejvyšší.

„Rozhodně jsme to nečekali. V první řadě musím pogratulovat Georgeovi a týmu. Pátek byl katastrofální, byli jsme ztracení. Udělali jsme nějaké změny. Kvůli včerejšímu dešti jsme moc nevěděli, jaké to bude, dnes bylo auto ale skvělé a patří to všem tady na trati, kteří se starají o zastávky a o strategie, i lidem v továrně,“ řekl Hamilton.

„Samozřejmě jsem se (na konci) snažil přibližovat, George ale odváděl skvělou práci, i když jel na pneumatikách dlouho. V každém stintu mi na konci v pneumatikách ještě něco zůstalo, ale tým mě povolal do boxů.“