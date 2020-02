Říkáme mu Copy Point. Zak Brown prozradil přezdívku týmu s růžovým mercedesem

„Je zřejmé, že je to velmi dobré závodní auto,“ řekl Zak Brown pro Sky Sports. „Mělo by být, protože si myslím, že je to loňský mercedes. Je to v rámci pravidel, takže se o nich v pit-lane nyní mluví jako o Copy Pointu.“

„Je to velmi efektivní způsob, jak se dostat dopředu. Hrají v rámci pravidel a mají dobrý závodní vůz. Myslím, že jsou rychlí.“

„Udělali velký krok vpřed, to je jisté. Pravděpodobně je to nejefektivnější ekonomický způsob, jak se dostat co nejrychleji na čtvrté místo v šampionátu.“

Podle Browna je ale tohle maximum. „Pokud máte v úmyslu se v budoucnu pokusit vyhrát šampionát, tak vaši inženýři nakonec musí přijít s něčím lepším, než je mercedes. Pokud všechno, co děláte, je kopírování tohoto auta a oni vždy budou jeden krok před vámi, nikdy je neporazíte.“

„Je to dobrý způsob, jak postoupit startovním roštem. Záleží to na prostředí závodního týmu. Vím, že existují inženýři, kteří chtějí být hrdí na to, co vyvinuli, než jen aby jim bylo něco podáno.“

„To, co Mercedes udělal (s DAS), je úžasné, protože o tom je formule 1 – o inovaci. Pokud chcete porazit Mercedes, musíte porazit jejich vývoj. Taková je realita.“

Foto: Getty Images / Charles Coates