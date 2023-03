Říkali mi, že jsem udělal špatné rozhodnutí, zavzpomínal Hamilton na 10 let staré začátky u Mercedesu

Před deseti lety si Lewis Hamilton na okruhu v Melbourne odbyl debut v barvách Mercedesu. Před blížící se Velkou cenou Austrálie proto Brit zavzpomínal na své začátky u německé stáje.

Když se po sezoně 2012 Lewis Hamilton přesouval z McLarenu do Mercedesu, odcházel z týmu, který v dané sezoně získal sedm výher a 378 mistrovských bodů, do stáje, jejíž výsledky byly tehdy o poznání slabší (jedna výhra a 142 bodů).

Přesto se Brit nové výzvy nebál.

„Jestli mi to připadalo jako riziko? Samozřejmě! Když se rozhodujete a uděláte změnu, vždycky to bude riziko,“ uvedl Lewis Hamilton, který pro web týmu Mercedes zavzpomínal na dobu před deseti lety, kdy při Velké ceně Austrálie 2013 odstartoval novou etapu své kariéry.

„Kdybych neriskoval, měl bych pocit, že nežiju. Byl to nevyhnutelný krok, kterým jsem se musel vydat. Cítil jsem, že je to správné,“ přiblížil Brit, který do Mercedesu přicházel jako jezdec s jedním mistrovským titulem na svém kontě.

„Spousta lidí mi říkala, že je to špatné rozhodnutí (přestoupit do Mercedesu, pozn. red.). Věděl jsem však, že kdybych ten krok neudělal, litoval bych toho.“

Doufal aspoň v jednu výhru

S odstupem jedné dekády nicméně Hamilton přiznává, že i on měl určité pochybnosti. I proto si pro první sezonu v novém působišti nedával přehnané cíle.

„Myslel jsem na to, jak by bylo skvělé získat v první sezóně alespoň jedno vítězství, což se nám nakonec podařilo,“ připomněl dnes již sedminásobný šampion svůj první triumf s Mercedesem z Velké ceny Maďarska 2013.

K dnešnímu dni pak se stříbrnými a černými vozy stáje z Brackley Hamilton vybojoval dalších 81 triumfů. Vedle toho oslavil šest vlastních a osm týmových titulů.

Od poslední výhry Hamiltona však uplynulo více než 15 měsíců, jelikož od začátku loňské sezony se Mercedes trápí s poklesem výkonnosti.

„Nemáme teď skvělé auto, ale víme, že se můžeme vrátit zpět nahoru,“ věří Brit.