Říkal, že si na mě počká, a myslím, že své slovo dodržel, říká Lawson o Alonsovi

Alonso a Lawson ve sprintu tvrdě bojovali, což se Alonsovi vůbec nelíbilo. Lawsona označil v týmovém rádiu za idota a jezdce AlphaTauri, což mu pak tým VCARB vrátil, když ho na sociálních sítích označil za jezdce Racing Pointu.

Souboj ve sprintu byl přitom daleko za body. Alonso nakonec dojel 14. a Lawson o pozici níže.

„Říkal, že si na mě počká, a myslím, že své slovo dodržel,“ řekl Lawson po kvalifikaci.

„Nevím proč, ale byl opravdu naštvaný. Závodili jsme o šestnácté místo a nevím, proč byl tak naštvaný. Je to tak, jak to je. Doufejme, že se přes to přenese a půjdeme dál.“

„Prostě mimo box hraje hry. Je to tak, jak to je, patří to k tomu. Netrápí mě to.“

„Rozumím tomu, že měl dost hrozný závod, takže chápu, že byl naštvaný. Ale kdybych udělal něco špatně, dostal bych trest. Takže tak...“

Na otázku, zda očekával, že si udělá z dvojnásobného mistra světa ve svém prvním letošním závodě rivala, odpověděl: „Nemyslím, že by mezi námi panovala rivalita. Jen jsme měli incident v závodě a můžeme se přes to přenést a jít dál.“

Alonso v kvalifikaci Lawsona předjel za výjezdem z boxů. Na dotaz Autosportu, co se stalo, reagoval: „V kvalifikaci? Co se stalo v kvalifikaci? Měl jsem použitou sadu, tak mi moc nezáleželo na čase na kolo. Nechtěl jsem ztrácet čas.“

„Nemyslím, že ho to nějak ovlivnilo. Ale ve sprintu jsme bojovali velmi, velmi tvrdě. Velmi tvrdě bojoval o 16., 17. místo. Ale nedá se nic dělat.“

„Když dá jeden z jezdců nohu z plynu, nedojde k nehodě. Dnes jsem to udělal já. Každý si na trati dělá, co se mu zachce. Podle mě to bylo dnes zbytečné.“

Podle Alonsa se oba málem srazili. „Myslím, že jsme se na rovince málem srazili. Stejně jako já a Lance před dvěma lety. Při rychlosti 300 km/h. Kromě toho mě v prvním kole v 11. zatáčce vytlačil až na samotný limit tratě.“

„Ale nechci z toho dělat velkou věc. Když někdo musí pustit nohu z plynu v zatáčkách 16., 17., není z toho žádný trest – to bylo asi největší překvapení.“