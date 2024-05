Říkal jsem mu, aby zůstal. Verstappen byl dotazován na odchod Neweyho

„Samozřejmě bych byl raději, kdyby Adrian zůstal,“ řekl Verstappen pro Sky. „A to jsem také Adrianovi řekl.“

Podle Verstappena je však správné, že Newey dal při svém rozhodování přednost sobě. „Musíte udělat to, co si myslíte, že je pro vás nejlepší, protože F1 je nakonec tak trochu nádrž s žraloky a myslím, že je velmi důležité, abyste mysleli na sebe, abyste udělali správné rozhodnutí pro sebe a svou rodinu. Takže se mu nedivím. Když chce někdo odejít, jde a věnuje se jiným cílům nebo věcem v životě. Je to naprosto v pořádku.“

Verstappen si stejně jako Pérez nemyslí, že by odchod Neweyho měl na Red Bull negativní dopad.

„Technický tým, který máme mimo Adriana, je velmi, velmi silný a v podstatě to ukázal v posledních několika letech na tom, jak je auto konkurenceschopné,“ řekl Verstappen, kterého cituje Autosport. „Zvenčí to tedy vypadá velmi dramaticky, ale pokud víte, co se děje uvnitř týmu, není to tak dramatické, jak se zdá.“

Už před Neweyho koncem se spekulovalo o odchodu Verstappena k Mercedesu. Nyní tyto spekulace pokračují. Verstappen zopakoval, že nebude mít důvod tým opouštět, dokud bude spokojen s výkonem jejich vozu a prostředím v Red Bullu.

„Pro mě to není o penězích. Už teď jsem samozřejmě velmi spokojený s tím, co v týmu mám. Nakonec je opravdu důležité mít co nejrychlejší auto a samozřejmě dobré prostředí, a to v současné době máme a to také žádám. Pokud je prostředí správné a máme nejrychlejší auto, pak je to celkem jednoduché.“