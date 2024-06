Říkají, že je super dobrý a já ho v posledních víkendech porazil. Přeberte si to, jak chcete, říká Stroll o Alonsovi a odráží kritiku

V letošní sezoně má Lance Stroll po osmi závodech na kontě 11 bodů a v šampionátu jezdců je jedenáctý, dvě pozice za svým týmovým kolegou Fernandem Alonsem, který má 33 bodů. Astonu Martin se letos daří výrazně méně než vloni.

Lance Stroll poskytl rozhovor kanadskému kanálu TNS, kde svou současnou situaci a formu srovnával s týmovým kolegou.

„Je to dvojnásobný mistr světa a lidé ho považují za nejlepšího jezdce formule 1. A my máme v kvalifikacích skóre 4:4,“ řekl Lance Stroll. „Body jsou trochu zavádějící, protože jeden z jezdců může mít poruchu motoru... to někdy dělá bodový rozdíl na konci sezony.“

„Když se podívám na své poslední víkendy, myslím, že byly silné. Když se teď podívám na tempo a rychlost.. jak jsem řekl, v kvalifikaci je to 4:4. Lidé říkají, že je super dobrý, a já jsem ho v posledních pár víkendech porazil, takže si to přeberte, jak chcete.“

Aston Martin na tom není dobře, ale stále investuje do své infrastruktury v Silverstonu. Stroll ještě nebyl pro rok 2025 potvrzen, ale asi nelze očekávat, že by skončil.

„Je to velmi vzrušující. Všechno, co se děje v Silverstonu, projekt s týmem a to, jak jsme se za posledních několik let rozrostli. A stále rosteme. Určitě myslím i na to, že budu i nadále jeho součástí, ale tento víkend se opravdu soustředím na Montreal, užívám si domácí závod a snažím se dosáhnout dobrého výsledku.“