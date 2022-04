Říká vždy to, co si myslí, popisuje Gasly svůj vztah s Helmutem Markem

„Vycházím s ním dobře,“ řekl Gasly pro RacingNews365.com o svém vztahu s Helmutem Markem, který má v otázce jezdců velké slovo. „Je to velmi přímý člověk, což je dobře, protože tam není žádný filtr. Neznamená to, že vždy souhlasím s tím, co říká, ale co opravdu oceňuji a respektuji je, že vždy říká svůj názor a co si myslí.“

Kromě Marka hraje v „závodním“ životě Gaslyho důležitou roli také šéf AlphaTauri Franz Tost.

„Od doby, kdy jsem začínal, se to hodně vyvinulo. Vzpomínám si, jak jsem se s ním setkal o Vánocích v roce 2017 po mých prvních pěti závodech v jeho kanceláři ve Faenze. V podstatě mi řekl, že si nemohu v zimním přestávce užívat, že mám 24 hodin denně a 7 dní v týdnu myslet na F1.“

„Měl jsem s ním velmi, velmi hluboký rozhovor a viděl jsem, že tomu hodně dává.“

Od té doby jejich vztah podle Gaslyho vzkvétá. „Potom jsme se o sobě dozvěděli trochu více. O tom, jak pracuji, o svobodě, kterou potřebuji – protože potřebuji svůj prostor, potřebuji být sám sebou – a co potřebuje on, co vyžaduje. Na konec máme oba stejný cíl. Oba chceme být vepředu a posunout dopředu každého člena týmu. Myslím, že teď máme dobrou vizi a spojení a opravdu mě baví s ním pracovat.“