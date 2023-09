Řídit vůz Red Bullu je prý zase radost

Max Verstappen se po výkonnostním propadu Red Bullu v Singapuru v Japonsku vrátil na přední pozice.

Max Verstappen (1./1.)

Na specifické trati v Singapuru Red Bull zažil svou první letošní porážku. Suverénní lídr šampionátu Verstappen dojel pátý. V Suzuce se zdá, že se vše vrací do starých kolejí. V závodě budou klíčovou roli hrát pneumatiky.

„Cítil jsem se velmi dobře. Hned od prvního kola byla opět radost tento vůz řídit. Vypadá to, že se nám dařilo po všech stránkách, v kvalifikačních i závodních simulacích. Zdejší okruh je hodně náročný na opotřebení pneumatik, v závodě to možná bude dělat problémy. Start víkendu je nicméně fajn.

Za mnou to vypadá dost těsné. Ferrari i McLaren jsou blízko, podíváme se na to. Soustředíme se ale především sami na sebe. Chceme optimalizovat naše výkony. Pokud se nám to podaří, můžeme bojovat o pole position,“ tuší Verstappen.

Sergio Pérez (11./9.)

Mexický pilot zažil výrazně méně hladký pátek. V obou trénincích se potýkal s nedokonalým nastavením vozu. Výsledkem byla sekundová ztráta.

„V prvním tréninku nás trápilo vyvážení vozu, ve druhém jsme se pokoušeli problémy odstranit. Myslím ale, že potížím rozumíme a víme, jakým směrem se vydat. Určitě to vypadá lépe než minulý týden, což je pozitivní.

Těším se na kvalifikaci. Opotřebení pneu je tu dost razantní, vliv budou mít i očekávané vysoké teploty. Věřím, že zítra i v neděli budeme silní,“ řekl Pérez.