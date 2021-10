Řidič medial caru Van der Merwe vynechá poslední závody. Není naočkovaný

Posádka medical caru Ian Roberts (lékař) a Alan van der Merwe (řidič) měla před Tureckem pozitivní test na covid-19. V Istanbulu je proto musela nahradit jiná posádka.

Van der Merwe následně minulý víkend na sociálních sítích potvrdil, že se proti koronaviru nenechal „z osobních důvodů“ očkovat.

Doklad o očkování je v současné době vyžadován pro vstup do Kataru a Saúdské Arábie a předpokládá se, že bude nutný i pro vstup do červené zóny (paddocku) v Abú Dhabí.

„Ve Švýcarsku (jsem poloviční Švýcar) a dalších vyspělých zemích se prodělání infekce počítá stejně jako vakcína,“ napsal Van der Merwe na Twitter o důvodech, proč se nenechal naočkovat.

„Jsem si plně vědom toho, že na základě mého rozhodnutí budu potenciálně hůře zaměstnatelný, nebo bude omezena moje svoboda pohybu. To, že nedám přednost pohodlí před vlastním zdravím, neznamená, že se rozhoduji sobecky. Všichni prostě chceme být zdraví.“

Masi potvrdil, že někteří zaměstnanci F1 se na některé závody nedostanou.

„Z toho, co víme, je několik zemí, do kterých pravděpodobně nebudete smět vstoupit, pokud nebudete očkováni,“ reagoval na dotaz Autosportu. Podle Masiho to není novinka, protože v některých zemích, „bez očkování proti malárii nebo něčeho jiného nemůžete vstoupit do země.“

„Musíte splnit tyto požadavky, abyste mohli vstoupit do země. Z tohoto pohledu FIA samozřejmě musí respektovat požadavky země, aby se do ní dostala, a stejně tak všechny týmy a všichni ostatní.“

Van der Merweho a Robertse v Turecku nahradil tým z formule E ve složení lékař Bruno Franceschini a řídič Bruno Correia.