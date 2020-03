Richards: Kvůli této krizi se obávám o budoucnost dvou týmů

Globální pandemie koronaviru si vyžádala zrušení či odložení velkého množství sportovních událostí, například odložení letních olympijských her v Tokiu. Prvních osm závodů letošní sezóny odložila také formule 1 a další budou zřejmě následovat.

Současné přerušení konání formule 1 podle Richardse ohrožuje existenci dvou týmů.

„Bude hodně záležet na tom, jak se během tohoto formule 1 zachová. F1 si nemůže dovolit ztratit týmy z konce pole, protože by to pro ně byla katastrofa,“ řekl Richards pro tiskovou agenturu PA.

„Bernie (Ecclestone, bývalý šéf F1) se postaral o to, že bylo v těžkých časech postaráno o menší týmy. Doufám, že i Liberty v tom vidí smysl. Velké automobilky jako Mercedes a Renault budou v pohodě, když se ale podíváte například na Williams a Racing Point, nebude to pro ně snadné. V motorsportu budou firmy, které nebudou mít prostředky na to, aby se z tohoto období dostaly. Bude to skutečná výzva.“

Williams se s finančními a výkonnostními problémy potýká již několik let, Racing Point drží finančně nad vodou konsorcium investorů vedené miliardářem Lawrencem Strollem.

Richards kritizuje dlouhé rozhodování o GP Austrálie

Richards se vyjádřil také k Velké ceně Austrálie, která měla letošní sezónu formule 1 otevírat a která byla zrušena až pár hodin před začátkem prvního pátečního tréninku.

„Liberty o Austrálii rozhodlo velmi pozdě. Bylo to velmi těžké, ale vzhledem k množství lidí, kteří cestovali do Austrálie ze všech koutů Evropy, to bylo nevhodné. S rozhodnutím zrušit to mohli přijít týden předem,“ říká Richards.

„Nejvíce o tom mluvil Lewis Hamilton. Opravdu vyzrál a dospěl a představuje velmi pozitivní stránku F1. Nebojí se říct, co si myslí, a já mu za to tleskám.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli