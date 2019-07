Rich Energy změnil název na Lightning Volt

Rich Energy kvůli špatným výkonům Haasu ukončila s týmem spolupráci. Krátce po oznámení se však ukázalo, že šlo sólovou akci excentrického šéfa společnosti Williama Storeye.

Storey, který ovládá Twitter Rich Energy, poté uveřejnil několik prohlášení, ve kterých mimo jiné informoval o neúspěšném puči v rámci firmy a nadále útočil na Haas, který podle něj Rich Energy miluje tak moc, že si ponechal nálepky i poté, co s ním výrobce energetických drinků před GP Velké Británie ukončil spolupráci.

Vývoj v posledních hodinách nabral zajímavý směr. Storey už není šéfem firmy a ani kontrolním akcionářem. Firma se přejmenovala na „Lightning Volt“. Novým ředitelem je Zoran Terzic.

Storey na Twitteru opět zmínil, že šlo o násilné převzetí drobnými akcionáři. A prý se vrátí...

Zatím není jasné, jak to bude dál s logy Rich Energy na vozech Haasu.

William Storey founder of @rich_energy has sold his majority stake in the legal entity of Rich Energy Ltd to a third party. This was in disgust at conduct of duplicitous minority stakeholders. In the words of @Schwarzenegger he'll be back!#richenergy #F1 #nobull #williamstorey pic.twitter.com/wvjRBAIqx9