Ricciardovy plány na rok 2023? Více motokrosu a rodiny

Daniel Ricciardo byl od sezony 2011 až do loňska nepřetržitě pilotem formule 1, což pro něj znamenalo nekonečné cestování po celém světě a málo času na soukromý život i koníčky. To se nyní po letech změnilo.

Australan pochopitelně doufá, že jeho kariéra pilota F1 v třiatřiceti letech ještě neskončila, nicméně jeho současné menší pracovní vytížení mu otevírá další možnosti. Bývalý pilot Renaultu či McLarenu je nyní zpět v „mateřském“ Red Bullu jako třetí pilot za Maxem Verstappenem a Sergiem Perezem. Zatímco je „po ruce“, aby za některého z jezdců případně zaskočil, přemýšlí i o dalších aktivitách, kterým se letos může věnovat.

Se svými plány pro rok 2023 se Ricciardo svěřil v příspěvku na LinkedInu.

„Letošek je první rok po dlouhé době, kdy se nesoustředím stoprocentně na závodění,“ rozepsal se vítěz osmi velkých cen.

„Motorsport je samozřejmě stále součástí mého života, nicméně nyní v menším množství a já se chci letos soustředit i na další cíle.“

„Z profesního hlediska chci být letos doopravdy týmovým hráčem v Red Bullu. Jsem zpět v prostředí, které považuji téměř za rodinu a odkud mám mnoho dobrých vzpomínek. Je skvělé být zpět.“

„Letos to ale není jen o mě, je to o práci širšího týmu a o tom, abych přispěl svým dílem tak, jak jen budu moci.“

„Jezdění na simulátoru, poznávání auta a snaha pomáhat s jeho vývojem, to jsou věci, na které se soustředím. I to může přispět k tomu, že zlepším své schopnosti a zvýším své sebevědomí za volantem.“

„Po profesní stránce mám za sebou několik náročných let, takže určitá část mé osobnosti chce připomenout ostatním, že tu pořád jsem, že jsem stále profesionál a že se stále podílím na úspěchu.“

Už příští víkend ovšem pokračuje sezona F1 v Austrálii, což pro Ricciarda znamená také čas strávený s rodinou a přáteli. A pár chvil chce vyhradit i svým koníčkům.

„Po osobní stránce je pro mě tento rok luxusní, protože mám konečně čas na věci, kterým jsem se vždy chtěl věnovat, ale nemohl jsem.“

„Někdo by si myslel, že žertuji, ale já chci být lepší a lepší v jezdění na mé motokrosové motorce. Motocykly jsem si vždy užíval, nikdy jsem ale neměl moc času na nich jezdit. Prostě nebyl čas.“

Když ale Ricciardo konečně dostane více času na motokros, hodlá toho pořádně využít.

„Říkám vám, je to ta největší zábava na dvou kolech, jakou můžete zažít. Jezdit s kamarády, skákat, být venku v přírodě. Těším se na to už jen při tom, jak na to myslím,“ svěřil se se svojí vášní australský sympaťák.