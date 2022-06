Ricciardovy dny u McLarenu jsou sečteny, domnívá se Villeneuve

Ricciardovi se letos ve srovnání s Norrisem opět nedaří, což připustil i McLaren, podle kterého Ricciardo nenaplňuje očekávání – týmu a ani svoje. Zak Brown o víkendu prohlásil, že ve smlouvě s Ricciardem jsou klauzule, které umožňují její předčasné ukončení. Ricciardo by měl mít jinak smlouvu do konce příštího roku.

„Čas Daniela Ricciarda v McLarenu skončil. Generální ředitel Zak Brown již prohlásil, že ve smlouvě jsou klauzule, a to znamená, že rozhodnutí je téměř učiněno,“ napsal Villeneuve ve svém sloupku pro formule1.nl.

„Je to způsob, jak vyvinout tlak na jezdce a připravit média. Nakonec je to drahý jezdec, který stojí tým spoustu peněz. Nepřináší žádné body a nemá rychlost, kterou tým potřebuje k rozvoji vozu. Takže je to stojí peníze. Bylo by levnější pokračovat v placení Ricciardova platu, nechat ho doma a posadit do auta jiného jezdce. Je to krutá realita, ale taková je formule 1.“

Ferrari by mělo být ve vedení šampionátu

Villeneuve ve svém sloupku rozebral i další témata – Ferrari a vítězství Sergia Péreze.

„Charles Leclerc byl stejně jako v Barceloně mnohem lepší než zbytek pole. Celý víkend byl uvolněný a měl vše pod kontrolou. To se zde dalo očekávat, protože jeho vůz je v pomalých zatáčkách rychlý. Ale v závodě jsem to těžko chápal. S Leclercem nechtěli riskovat. Jsme tady ve městě hazardu, kde jsou kasina a podobné věci. Nehrát v Monaku hazard a hrát na jistotu, to se zde nikdy nevyplácí. Sainz i Pérez se rozhodli správně.“

„Leclerc se trápí, protože dva závody po sobě byl jasně nejsilnější ze všech. Nedělá žádné chyby. V Barceloně jel dobře, pak měl mechanické problémy a tady jeho strategie nefungovala. Není ani na stupních vítězů a opět ztrácí body na Maxe. Ferrari ztratilo dynamiku. Mělo by vést šampionát a to i mezi konstruktéry.

Sergio Pérez prodloužil smlouvu s Red Bullem. Villeneuve napsal svá slova ještě před tímto oznámením a Mexičana chválí. Navíc si všímá jednoho aspektu v týmu.

„Pérez je uchazečem o titul. Celý rok byl rychlý, ale Max ho nezaskočil. Je to jediný týmový kolega, kterého Max úplně nezničil. Samozřejmě je to týmový hráč, ale je také zkušený a není příliš latinskoamerický v tom smyslu, že nereaguje přehnaně a není vznětlivý. Možná to bylo jinak, když přišel do formule 1, ale teď už ne. Zkušenosti mu pomáhají.“

„Přidal se k Maxovu týmu s vědomím, že Max je tam králem, ale stále se snaží, je stále rychlý, když musí, a právě vyhrál Monako. Je to nejdůležitější vítězství v kariéře a je kandidátem na titul mistra světa. Proč? V Red Bullu bojují s jiným týmem, a tak nebudou moci vždy vydávat týmové příkazy. To je možné, pokud jedete na prvním a druhém místě, ale ne například na prvním a třetím místě.“

„S Bottasem a Hamiltonem to bylo jiné, protože neměli žádnou konkurenci, což usnadnilo vydávání týmových příkazů.“