Ricciardovi se líbí dárek, který dostal Hamilton za vyrovnání rekordu počtu vítězství

Hamilton si ve Velké ceně Eifelu na německém Nürburgringu připsal 91. vítězství v kariéře formule 1, čímž vyrovnal rekord Michaela Schumachera.

Během rozhovoru po závodě přišel za Hamiltonem Schumacherův syn Mick a předal mu helmu, kterou jeho otec používal ve své poslední sezóně ve F1 v roce 2012.

Ricciardo dosáhl na Nürburgringu prvních stupňů vítězů od svého příchodu do Renaultu a ocenil milník, kterého Hamilton dosáhl.

„Jeho kariéra v tomto sportu už trvá přes deset let a není snadné se neustále vracet a jet na čele neustále tak vyrovnaně. Myslím, že my tady (na pódiu) to chápeme,“ řekl Ricciardo o Hamiltonovi.

„Můžete mít balíček nebo auto, abyste toho dosáhli, ale zvládnout to každý víkend. Je lehčí to říct než dokázat. Rozhodně si zaslouží velké uznání. Také myslím, že dárek, který dostal - jednu z Michaelových helem - je jeden z nejlepších dárků, který jsem v tomto sportu viděl.“

Hamilton získal druhou Schumacherovu helmu

Hamilton neskrýval nadšení, když mu Mick Schumacher předal helmu svého otce. Doma si ji položí vedle další Schumacherovy helmy, kterou si s ním vyměnil za svou po posledním závodě sedminásobného mistra světa ve F1.

„Jedním z opravdu výjimečných momentů pro mě bylo Abú Dhabí v roce 2012. Šel jsem do hospitality Mercedesu, setkal se s Michaelem a vyměnili jsme si helmy. To byl moment, který nikdy nezapomenu. Stál jsem vedle někoho, koho jsem sledoval v televizi, když jsem vyrůstal,“ popsal Hamilton.

„Vyměňovat si dresy nebo helmy, jak to my sportovci děláme, je ukázka nejvyššího respektu, který můžete projevit. Takže vyměnit si helmu s legendou sportu bylo pro mě velmi výjimečné.

„Je pro mě obrovská čest, aby mě tím poctila jeho rodina. Jeho syn je velký talent a opravdu skvělý člověk. Michael z něj vychoval skvělého muže a těším se, až uvidím, jak bude dále postupovat svou kariérou. Teď mám ale ve svém malém obývacím pokoji od Michaela dvě speciální helmy.“