Ricciardovi dodalo čtvrté místo v Belgii sebevědomí pro Monzu

V sobotu Renault dosáhl letošního nejlepšího kvalifikačního umístění, když Ricciardo s Oconem získali čtvrté a šesté místo.

Ricciardo přitom v prvním kole po startu útočil i na třetího Maxe Verstappena z Red Bullu, ale zůstal čtvrtý.

„Měli jsme spoustu rychlosti, lepší to bylo na tvrdé sadě (ve druhém stintu). Na začátku to byla zábava s Maxem v prvním kole. Byl jsem vpředu, pak se dostal dopředu on a pár zatáček jsme jeli bok po boku. Na měkké sadě pak ale on a mercedesy ujeli, jak jsme očekávali,“ řekl Ricciardo.

„Safety car pak mezi mě a Maxe dostal Gaslyho a Péreze, kteří se rozhodli nezajet do boxů. Než jsem je předjel, jezdci na čele už byli pryč. Udělal bych to zajímavější, kdybych restartoval hned za Maxem, ale čtvrté místo je dobré.“

V závěru pak Ricciardo zajel nejrychlejší kolo závodu, přestože jel už na opotřebovaných pneumatikách.

„Kolo před cílem mi inženýr řekl hodnotu nejrychlejšího kola, bylo asi o půl sekundy rychlejší, než jaké jsem zajel já. Neztrácel jsem čas a řekl jsem si, že zajedu pořádné kvalifikační kolo, využiju celou trať a bylo to velké kolo, možná ještě lepší než moje včerejší kvalifikační kolo!

Také příští víkend se pojede na rychlé trati, kde je potřeba nízký přítlak. Velkou cenu Itálie bude hostit Monza. „Minulý rok byla tohle (Spa) pro nás dobrá trať, ale Monza byla ještě lepší, tak uvidíme. Myslím, že tam můžeme jet s velkým sebevědomím.“

Ocon přispěl k nejúspěšnějšímu víkendu Renaultu od jeho návratu do F1

Kromě Ricciardových třinácti bodů získal pro Renault dalších deset bodů za páté místo Ocon. Renault tak dosáhl nejlepšího výsledku od roku 2016, kdy se jako tovární tým vrátil do formule 1.

Na páté místo se přitom Ocon dostal až v posledním kole úspěšným útokem na Alexe Albona na rovince Kemmel.

„Páté místo dnes bylo naše, takže jsem velmi šťastný, že jsem ho získal v posledním kole. Pro tým je skvělé mít čtvrté a páté místo, po celý víkend jsme byli rychlí a bojovali s nejlepšími vozy,“ řekl Ocon.

„Byl to dobrý závod. Na startu jsme předjeli Albona, ale při zastávce jsme to ztratili. Musel jsem se snažit, stáhnout ztrátu a na konci i předjet. Je pozitivní, že si auto na těchto tratích vede dobře.“