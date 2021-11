Ricciardo změnil pohled na kolizi. Wolffa překvapilo, že nedostal penalizaci

„Moje vzpomínky na první zatáčku byly takové, že jsem měl zřejmě velmi dobrý start a vypadalo to docela dobře,“ řekl Ricciardo, kterého cituje Motorsport.com.

„Šel jsem na vnitřní stranu Péreze a pamatuji si, že jsem v jednu chvíli zablokoval kola. Když jsem si to přehrával v hlavě během následujících 70 kol, myslel jsem si, že jsem zablokoval kola a najel do Valtteriho, takže jsem se na sebe samozřejmě trochu zlobil.“

„Ale když jsem se pak podíval na opakovaný záznam, vypadalo to, že jsem zablokoval kola v době, kdy jsem jel rovně a pak jsem se před zatáčkou z toho dostal. A vypadalo to, že tam prostě nebylo dost místa.“

O chvíli později však Ricciardo narazil do Bottase, který zatočil do zatáčky. „Asi čekal, že tam bude mít volnou stoupu, a pak tam byl Pérez a já, takže Valtterimu to samozřejmě nemám za zlé. To já jsem do něj narazil. Ale upřímně řečeno, když se dívám na opakovaný záznam, myslím si, že to byl prostě incident v prvním kole a že to bylo možná z mé strany optimistické.“

Stewardi se střetem krátce zabývali, aby zjistili, zda je důvod k vyšetřování, ale rozhodli, že šlo o závodní incident.

Navzdory výsledku Ricciardo počítal s tím, že udělal správnou věc, když se vydal za malou mezerou, která tam byla.

„Mám pocit, že je to jedna z těch mezer, u které platí, že když do ní nepůjdete vy, půjde do ní někdo jiný a vy pak budete tahat za kratší konec stébla. Samozřejmě jsem zklamaný. Pořád na sebe budu přísný a nikdy si nechci zkazit závod v prvním kole, ale řekněme, že pokud je možné se cítit lépe, tak po zhlédnutí opakovaného záznamu se cítím o něco lépe.“

Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa měl Ricciardo dostat penalizaci. „Myslím, že stewardi se na to měli podívat,“ řekl Wolff. „Při zpětném pohledu bylo překvapivé, že se tím nezabývali.“