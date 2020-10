Ricciardo získal pro Renault první stupně vítězů. Sázka s Abiteboulem platí, potvrdil

Začátkem roku Ricciardo a šéf týmu Abiteboul uzavřeli sázku. Pokud se australskému jezdci letos podaří získat stupně vítězů, nechá si Abiteboul udělat tetování. Francouz určí velikost a místo na svém těle, Ricciardo zase rozhodne o tom, co bude vytetováno.

Po dojetí do cíle Ricciardo řekl, že tetování bude připomínat německý Nürburgring, kde tým úspěchu dosáhl.

„Platí to, dojde k tomu. Nyní budeme přemýšlet, ale pravděpodobně to bude mít něco společného se mnou a bude to mít německý nádech. Toto je místo, kde jsme toho dosáhli. Bude tam i kousek něčeho německého,“ řekl Ricciardo k detailům tetování.

Pro Renault jsou to první stupně vítězů od jeho návratu do formule 1 jako tovární tým v roce 2016.

Ricciardo zároveň ukončil více než dvouleté čekání na stupně vítězů. Naposledy na nich byl při svém vítězství ve Velké ceně Monaka v roce 2018 s Red Bullem.

„Ano, už je to nějaká doba. Upřímně, je to jako první pódium. Myslím, že to bylo asi dva a půl roku nebo tak nějak a ten pocit je opravdu hezký. Jsem velmi, velmi šťastný, když tady všechny vidím. Všichni jsme na toto velmi dlouho čekali.“

Ricciardův týmový kolega Esteban Ocon cíl závodu neviděl, když musel odstoupit po technických problémech.