Ricciardo zazářil čtvrtým místem ve sprintovém rozstřelu

Australan by nejlepší letošní kvalifikační výsledek rád přetavil ve sprintu v umístění mezi nejlepšími třemi. 34letý pilot letos čeká na první body.

Ve třetí části dokázal porazit například Carlose Sainze z Ferrari nebo oba piloty McLarenu a Astonu Martin. Z druhé řady vyrazí spolu se Sergiem Pérezem z Red Bullu.

„Je příjemné startovat blízko čela pole. Už jen být mimo střed pole, kde je to docela chaotické. Snad se tedy na začátku udržíme s vedoucími jezdci. Je to krátký závod, takže doufám, že to s nimi v prvních pár kolech přežiju a dojedu si pro pořádný balík bodů,“ věří Ricciardo.

V průběhu kvalifikace se Ricciardo dvakrát otřel o zeď v zrádné sekci městského okruhu.

„Je těžké tu zajet opravdu čistě. Je to zrádná trať a je těžké projet správně ten pomalý prostřední sektor, kde skáčete přes šikanu. V obou kolech jsem tedy na výjezdu z šestnácté zatáčky trefil zeď. Ten první náraz byl opravdu velký.“