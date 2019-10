Ricciardo zapomněl, že už nesedí v red bullu, říká Pérez

Sergio Pérez svůj závod hodnotil velmi pozitivně. Skončil jako nejlepší ze zbytku světa za prvními třemi týmy, i když podle svých slov Racing Point neměl nejlepší vůz ze zbytku pole.

Pérez odjel závod na podobné strategii jako vítězný Lewis Hamilton. Jen na tvrdé pneumatiky přezouval ve 20. kole – tedy o tři kola dříve než Brit.

Rodák z Jalisca využil toho, že jezdci před ním startovali na měkkých a museli do boxů dříve. Ke konci závodu byl dokonce šestý, ale Verstappen se dostal před něj.

V posledních kolech pak musel odolávat atakům Daniela Ricciarda, který jel přesně opačnou strategii Startoval na tvrdých pneumatikách a po 50 kolech přezul na střední.

„Dnes jsme byli perfektní jako tým i jako jezdec,“ řekl Pérez. „Porazili jsme auta, která byla rychlejší než my.“

„Určitě to byl můj nejlepší závod v Mexiku. Byl to perfektní závod nejen dnes, ale perfektní byl celý víkend. Musíme vzít v úvahu tempo, které jsme měli, protože Renault, McLaren a Toro Rosso byli lepší, takže to byl skvělý výsledek.“

„Poslední kola byla velmi intenzivní. Někdy jsem si myslel, že to nedokážu udržet. Nakonec jsem musel šetřit palivo, ale dokázali jsme to.“

V závěru závodu na Péreze zaútočil Ricciardo. Probrzdil a vyjel mimo trať.

„Viděl jsem, že brzdí trochu pozdě. Říkal jsem si sám pro sebe: ‚už nemáš red bull, abys dělal tyhle manévry.‛“

Pérez je nyní devátý v šampionátu, ale řekl, že se chce více soustředit na Pohár konstruktérů. Po penalizaci Kvjata a změně pořadí má nyní Racing Point stejný počet bodů jako Toro Rosso – 64. Daleko není ani Renault se 73 body.

Foto: Getty Images / Charles Coates