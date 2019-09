Ricciardo: Za náš úspěch musíme poděkovat motorovému oddělení ve Viry

Ricciardo přiznává, že výsledku pomohly problémy Sebastiana Vettela, který se propadl po chybě a penalizaci. Čtvrté místo je však podle Australana zcela zasloužené.

„Opravdu věřím, že jsme dnes měli čtvrté nejrychlejší auto. Seb nám samozřejmě trochu pomohl, když jsme ale byli čtvrtí, myslím, že jsme měli tu rychlost,“ řekl Ricciardo.

„Teď jdeme na odlišný okruh - Singapur, což je hrbolatá městská trať s vysokým přítlakem, ale i tak toto je výjimečné a je to v Monze, kde sundáte všechna křídla. Rozhodně si myslím, že si z toho můžeme něco odnést.“

Ricciardo vyzdvihl zejména výkon oddělení z Viry-Chatillon, kde Renault vyvíjí pohonnou jednotku.

„Jsem samozřejmě rád za celý tým, ale speciálně chci vyzdvihnout kluky z Viry, kteří staví motory. V posledních letech to měli těžké, letos dosáhli zlepšení na pohonné jednotce a tohle je pro ně!“

Hülkenbergovi pomohl dobrý start

Úspěch týmu podtrhl pátým místem Nico Hülkenberg, který vydělal zejména na dobrém startu.

„Tým si toto zaslouží, byl to pro nás těžký rok. Pro všechny je to pěkná odměna za tvrdou práci. Pro mě to byl jasný závod. Měl jsem dobrý start, kde jsem předjel dva vozy a dokázal jsem držet dobrou pozici na trati. Od té chvíle to bylo o tom to udržet, neudělat chybu a zůstat v klidu,“ doplnil pátý Hülkenberg.

Foto: Getty Images / Mark Thompson