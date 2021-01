Ricciardo vzpomíná, jak mu v sezóně zatrnulo. Myslel si, že je pozitivní

Koronavir dostihl také jezdce formule 1. Sergio Pérez po pozitivním testu na COVID-19 vynechal dva závody v Silverstone, jeho týmový kolega v Racing Pointu Lance Stroll vynechal Grand Prix Eifelu a Lewis Hamilton chyběl na Grand Prix Sachíru. Začátkem tohoto týdne bylo potvrzeno, že se nakazil Lando Norris během dovolené v Dubaji.

Ricciardo řekl, že ho v průběhu sezóny vyděsil neprůkazný test na COVID-19.

„Jednoho rána jsem se probudil a byl jsem vyděšený, bylo asi 6 ráno,“ řekl Ricciardo, kterého cituje Motorsport.com.

„Zkusil jsem přijít na to, co mám dělat. Musel jsem test zopakovat. Byla to chvíle paniky, nebyla to zábava. Nakonec jsem byl v pořádku, ale bylo to něco, čím jsem si předtím neprošel. Začne vám to vrtat hlavou: ‚Je mi trochu špatně, možná to mám!‘ Trochu paniky po ránu.“

Všichni v paddocku, kteří měli neprůkazný test, ho museli opakovat. U Péreze druhý test nákazu potvrdil, u Albona v Německu ne.

Ricciardo uvedl, že neprůkazný výsledek jeho testu byl mezi Mugellem a Soči.

„Bylo ještě léto, možná po závodech v Itálii,“ řekl Ricciardo. „Myslím, že to bylo před Ruskem a po Itálii. Jak sezóna postupovala, byl jsem stále více disciplinovaný, izoloval se nebo byl zkrátka opatrnější, zvláště poté, co to chytil Checo.“