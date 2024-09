Ricciardo vyloučil, že by se stal rezervním jezdcem Red Bullu

„Podívejte se, pokud je tohle konec a věci se pohnou dál beze mě, myslím, že si nejprve dám čas na to, abych si ujasnil, co dál. Jsem také vděčný za kariéru,“ řekl Ricciardo, kterého cituje web F1i.com

„Dostat se do F1 byl sen, natož být tu přes deset let a mít možnost bojovat o vítězství. Nechci se ohlížet zpět a říkat si, jaký jsem chudák. Bylo to skvělé a možná to bude něco jiného. Možná půjdu dál a budu lézt po horách nebo tak něco.“

Ricciarda se zeptali, zda neuvažuje o roli rezervního jezdce Red Bullu. V této pozici byl už vloni, než se posadil do vozu AlphaTauri.

„Ne! Vloni samozřejmě dávalo velký smysl zůstat jednou nohou ve dveřích a samozřejmě šlo o to, pokusit se vrátit do Red Bullu. Myslím, že kdybych to měl udělat znovu, tak to nemá moc smysl. Nehodlám restartovat svou kariéru.“

„Navíc mám už 35 let a stále jsem předváděl tempo, které jsem měl v průběhu let, ale samozřejmě bylo vidět, že je pro mě těžší ho předvádět každý víkend.“

„A možná je to trochu i věkem. Myslím, že mi to určitě přišlo jednodušší, když mi bylo 25 let, na rozdíl od 35, ale také možná jen roste konkurence.“

„Myslím, že to je asi společná věc všech sportů: simulátory jsou stále lepší, děti začínají v mladším věku, takže jsou přirozeně lépe připravené. A mají teď přístup ke všem onboard záběrům, takže mohou všechny sledovat a studovat. Možná je to tedy jen tím, že se úroveň zvýšila a je to pro mě asi velký úkol bojovat na takové úrovni týden co týden.“

„Nemůžu z toho být zklamaný. Jsem rád, že jsem to kdysi dávno dokázal a že to byla velká zábava.“