Ricciardo vyjmenoval pět podceňovaných jezdců a vysmekl poklonu Bianchimu

Jules Bianchi by měl 30 let a za sebou patrně pár let u Ferrari. Osud tomu ale chtěl jinak. Bianchi boural v Japonsku 2014 a o pár měsíců později svým zraněním podlehl.

Daniel Ricciardo na sociálních sítích vyjmenoval pět jezdců z poslední doby, kteří podle něj byli podceňováni. Jmenoval Marcuse Ericssona, Roberta Merhiho, Vitantonia Liuzziho, Jensona Buttona a právě Julese Bianchiho.

„Není to tak, že by byl Jules podceňován, ale nikdy jsme ho neviděli ve špičkovém autě, takže možná lidé nevěděli, jak dobrý bude,“ řekl Ricciardo.

Australan, který Bianchiho poznal už v juniorských sériích před 13 lety, zmínil Velkou cenu Monaka, ve které Bianchi bodoval s Marussií. Podle něj to byla 100 % zásluha Bianchiho.

„Už v motokárách to byl pan jezdec. Setkali jsme se během formula medicine v Itálii, když nám bylo sedmnáct. Zacházeli s ním už tehdy, jako by už byl pilotem formule 1.“

Bianchiho velmi dobře znal Charles Leclerc. Monačana přivedl ke svému manažérovi, vzal ho na návštěvu Maranella a byl také jeho mentorem.

„Je to další část toho, co dělá jeho příběh tak smutným, protože by teď byl určitě v nejlepším týmu a vítězem závodu.“

„V některých ohledech cítím, že Charles teď dělá to, co by dělal Jules. Charles je zpožděná verze toho, co by dělal Jules.“

