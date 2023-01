Ricciardo vyjednával o závodní sedačce pro rok 2023

Daniel Ricciardo v sezoně 2023 ve formuli 1 závodit nebude poté, co se s McLarenem rozešel rok před vypršením původního kontraktu. Australský pilot však v podcastu Beyond The Grid prozradil, že i pro nadcházející rok se mu otevírala možnost na zisk závodní sedačky.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli