Ricciardo vybral nejlepší jezdce sezóny

Daniel Ricciardo vybral nejlepší jezdce letošní sezóny. U prvních tří neváhal: vybral Lewise Hamiltona, Maxe Verstappena a sebe.

Poté se zamyslel při výběru čtvrtého jezdce. Nakonec řekl jméno Charlese Leclerca a vysvětlil proč.

„Z hlediska rychlosti tam Leclerc určitě patří, ale občas stále dělá chyby,“ řekl Ricciardo v podcastu In The Fast Lane.

„Možná bych vybral Pierra Gaslyho, ale pokud se podíváme na rok 2020, vybral bych Leclerca. Když dáme Charlese na čtvrté místo, tak už víte, koho dávám na páté.“

Ricciardo vybral Leclerca i kvůli rozhovoru s Marcusem Ericssonem. Švéd závodí v IndyCar, ale ve formuli 1 byl u Sauberu jeho týmovým kolegou právě monacký pilot.

„Marcus řekl něco, co jako jezdci říkáme neradi. Řekl, že někdy prostě nevěděl, jak to Leclerc dělá. Jako jezdec někdy zajedete velmi dobré kolo, ale pak zjistíte, že váš týmový kolega je o tři desetiny rychlejší a opravdu se divíte, jak je to možné.“

Na šesté místo dává Ricciardo Sergia Péreze. „Myslím, že prvních sedm jezdců by si zasloužilo první místo. Pérez je určitě jedním z nich. V neděli je fakt dobrý. Nevím, zda je nejrychlejším jezdcem, ale v neděli, když na to přijde, je tam, kde má být.“