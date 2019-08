Ricciardo vidí ve Ferrari podobnosti s rokem 2014 v Red Bullu

Sebastian Vettel měl v roce 2014 na svém kontě čtyři tituly, Mark Webber odešel do WEC a na jeho místo přišel mladý nováček Daniel Ricciardo. A uspěl. V sezóně dokázal třikrát vyhrát a posbírat 238 bodů. Sebastian Vettel nevyhrál vůbec a získal 167 bodů.

Ricciardo vidí podobnosti se současnou situací u Ferrari. „Existuje několik podobností. Mladý chlap přichází, aby to tomu staršímu trochu zkomplikoval,“ řekl Ricciardo pro motorsportweek.com.

„Tentokrát to trochu vidíme u Charlese. Musíte se zeptat spíše Seba, ale jsem si jistý, že tam nějaké podobnosti jsou. Je tam tlak ze strany mladíka, který přišel.“

„Stále si myslím, že Seb je dostatečně silný, aby to dokázal překonat. Je to na něm.“

Pokud se bude Vettelovi v dalších závodech dařit, mohli bychom podle Ricciarda vidět starého dobrého Vettela.

„Ale i Charles je mladý a pravděpodobně se bude i nadále zlepšovat. Myslím, že Charles bude spoustu let patřit mezi nejlepší. Je na Sebovi, jak to zvládne a jak dlouho chce ještě zůstat. Pokud má motivaci a soustředění, má talent zůstat několik let. Ale je to na něm.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek