Ricciardo viděl Strollův onboard a naštval se. Pak slyšel jeho slova a naštval se ještě více

Cunoda měl kontakt s Magnussenem. Do Ricciarda při přípravě na restart závodu narazil Stroll. Ve 14. zatáčce bylo poměrně hodně jezdců za sebou. Alonso navíc drobně probrzdil. Do Ricciarda následně tvrdě narazil Stroll, takže Ricciardův vůz povyskočil nahoru.

Sportovní komisaři po prověření videí a dat zjistili, že „vůz 18 (Stroll) se v zatáčce 14 srazil s vozem 3 (Ricciardo). Všechny vozy jely pomalu, aby se připravily na restart závodu ke konci období safety caru,“ uvedli sportovní komisaři. „Vůz před vozem 18 zpomalil, aby mohl projet zatáčkou a také aby se pokusil vyrovnat rychlosti skupiny vozů před ním. Vůz 18 se poté srazil s vozem 3.“

„Zjistili jsme, že vůz 18 měl předvídat tempo vozů před sebou, zejména vozu 3, a měl se připravit na brzdění. Kdyby tak učinil, srážce by se vyhnul. Vůz 18 tedy nese převážnou vinu na srážce, která nakonec vedla k odstoupení vozu 3 ze závodu.“

Ricciardo Strolla kritizuje

„Je to restart, takže nevíme, co udělá lídr,“ řekl Ricciardo pro Sky. „Musíte být jako vždy ostražití a být připraveni na každou situaci. Viděl jsem, že se to do vlásenky shlukuje, takže všichni zvolnili. Pak do mě tvrdě narazil. V podstatě dostal půlku svého auta pod moje.“

„Možná, že až to za hodinu uvidí, vezme to na sebe. Ale pokud to neudělá, nemohu mu pomoci ani já, ani nikdo tady,“ řekl Ricciardo, kterého cituje Motorsport.com.

„Je to frustrující. Samozřejmě, že dochází k závodním incidentům, ale za safety carem by se to nikdy nemělo stát.“

„Co mně ale pilo krev, bylo to, že jsem se díval na jeho onboard, abych to prostě viděl z jeho pohledu... a jakmile začneme brzdit, je vidět, jak se jeho přilba stáčí doprava a on se dívá na vrchol 14. zatáčky. Vůbec mě nesleduje. A když se pak ohlédne, je za mnou.“

„Nevím, co dělal, kde měl hlavu, ale jediné, co musí dělat, je starat se v té situaci o mě, a to zjevně nedělal.“

Stroll byl penalizací překvapený, což řekl už v týmovém rádiu. Ricciarda to nenechalo chladným.

„Pomalu jsem se začal uklidňovat a pak mi bylo řečeno, co si Lance o incidentu myslí. Prý jsem idiot a byla to moje chyba. Z toho se mi vařila krev, protože je to jasné jako facka a navíc za safety carem...“

„Jediné, co musíte dělat, je sledovat auto před vámi. Nemůžeme předvídat, co udělá vedoucí vůz. Závod začíná až na safety car čáře.“

„Dělám, co můžu, abych neřekl, co chci říct, ale kašlu na něj. A taky se chovám slušně. Ale jestli si to myslí...“

Stroll se hájí

Lance Stroll upřesnil, že poznámky o „idiotovi“ nebyly mířeny na Ricciarda.

„Nešlo o něj. Všichni prostě dupli na brzdy a on byl ten přede mnou. Nemyslím si, že on dupnul na brzdy“

Podle Strolla šlo o „concertina effect“. Jedná se o situaci, kdy vůz při příjezdu do zatáčky zpomalí, takže druhý vůz se k němu přiblíží (brzdí později). Jakmile však oba vozy vyjedou ze zatáčky, efekt se obrátí. Auto vpředu zrychlí jako první a zvětší mezeru mezi oběma vozy. Do češtiny bychom to mohli možná nejlépe přeložit jako harmonikový efekt.

„Dostal jsem penalizaci kvůli konečnému výsledku, že jsem do Ricarda narazil, ale není to tak, že by všechno bylo normální a já do něj zezadu jen tak vrazil. Byl tam opravdu zvláštní harmonikový efekt. Byl bych rád, kdyby to stewardi vzali možná trochu více v úvahu.“