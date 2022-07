Ricciardo utnul spekulace. Zůstávám u McLarenu do konce příštího roku

Daniel Ricciardo má u McLarenu smlouvu pro rok 2023. V poslední době se ale spekuluje o jeho budoucnosti. Objevily se informace, že McLaren už řeší, kdo by ho v případě odchodu mohl nahradit – zmiňují se Vettel nebo Albon. Mark Webber se pak prý snaží do týmu dostat Oscara Piastriho.

„Kolem mé budoucnosti ve formuli 1 se objevilo mnoho spekulací, ale chci, abyste to slyšeli ode mě,“ napsal Ricciardo na sociálních sítích. „Do konce příštího roku mám u McLarenu závazek a ze sportu neodcházím. Uznávám, že to nebylo vždy snadné, ale kdo by chtěl snadné! Pracuji s týmem na vylepšeních, abychom dali auto do pořádku a dostali ho na přední příčky, kam patří. Pořád to chci víc než kdy jindy. Uvidíme se v Le Castellet. Daniel.“