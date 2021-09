Ricciardo ukončil devítileté čekání McLarenu na vítězství

Ricciardo, který do týmu přišel před letošní sezónou, naposledy vyhrál v roce 2018 v Monaku. McLaren čekal na vítězství podstatně déle, posledním vítězem pro britský tým byl v roce 2012 v Brazílii Jenson Button.

Ještě o dva roky déle, od Velké ceny Kanady 2010, čekal McLaren na dvojité vítězství.

Ricciardo do závodu startoval z druhé pozice. Lepším startem se ale dostal před Maxe Verstappena do vedení, které následně se stabilním náskokem udržel až do cíle.

„Věděl jsem, že i když se nám podaří start, nebude to záruka, že budeme vést celý závod. V prvním stintu jsem se dokázal držet vpředu. Nemyslím, že jsme měli nějakou ohromnou rychlost, ale stačilo to, abychom udrželi Maxe za sebou,“ řekl Ricciardo.

„Pak nevím, byly tam safety cary. Myslím, že nikdo z nás nečekal, že budeme ve vedení od startu do cíle.“

V porovnání s týmovým kolegou Norrisem Ricciardo letos zatím zaostával. Podle jeho slov mu pomohla letní přestávka. „Srpnová přestávka byla pochopitelně dobrá, dokázal jsem se restartovat, v posledních třech víkendech jsem se cítil lépe,“ přiznal.

„Je šílené, že to není jen vítězství, ale první dvě místa. Pro McLaren je obrovský úspěch pódium, natož 1-2. Tohle je tedy pro tým Papája. Pro jednou jsem ztratil slova.“

Norris poprvé druhý

Nejlepšího výsledku ve své dosavadní kariéře ve formuli 1 dosáhl Lando Norris. Brit se popáté ve své kariéře F1 dostal na stupně vítězů, poprvé ale na druhé místo. Čtyřikrát byl třetí. Letos skončil na třetí pozici v Imole, Monaku a Rakousku.