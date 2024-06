Ricciardo: Udělám vše, abych si udržel sedačku u RB i pro rok 2025

Daniel Ricciardo podle svých slov udělá vše pro to, aby si udržel místo v týmu RB i pro sezonu 2025.

Když Daniel Ricciardo na základě loňských výkonů získal sedačku u stáje RB pro letošní sezonu, bylo jeho hlavním úkolem zabojovat o možné povýšení do Red Bull Racingu, tedy druhé a podstatně silnější stáje, kterou vlastní rakouská firma zabývající se prodejem energetických nápojů.

Již nyní je jisté, že Ricciardo nedokázal Red Bull upoutat natolik, aby sedačku v mistrovském týmu získal, jelikož stáj z Milton Keynes oznámila prodloužení spolupráce se Sergiem Pérezem.

Přesto ani to nemusí znamenat konec Ricciarda v F1, jelikož je stále ve hře o udržení si místa v týmu RB, a to po boku již potvrzeného Júkiho Cunody.

Nemá však nic jistého a příliš mu nenahrávají ani nedávné komentáře poradce Red Bullu Helmuta Marka, který v kontextu vybírání jezdecké sestavy týmu RB prohlásil následující:

„Akcionáři dali jasně najevo, že se jedná o juniorský tým a my se podle toho musíme chovat,“ řekl Marko před GP Rakouska pro Kleine Zeitung.

„Cílem bylo, aby při výjimečných výkonech přicházel v úvahu pro Red Bull Racing. Toto místo nyní patří Sergiu Pérezovi, takže tento plán už neplatí. Budeme tam muset brzy nasadit mladého jezdce. Tím by byl Liam Lawson.“

Když byl Ricciardo následně britským Autosportem dotázán, co si o slovech Marka myslí, uvedl:

„Neberu to tak ani onak. Vím, že v tomto sportu je prvořadý výkon. Jde o něco, co mi dá největší šanci zůstat tady. Nebude to o mém úsměvu, a ani o ničem jiném. Jde o věci na trati. Mám ale dobrou šanci.“

„Pokusím se udělat, co bude v mých silách. Nemyslím si, že existuje nějaký deadline,“ nechal se slyšet zkušený Australan.