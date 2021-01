Ricciardo: Snad se F1 poučí z tenisového Australian Open

Grandslamové Australian Open patří k nejdůležitějším sportovním událostem, které se v Austrálii odehrávají. Turnaj začne osmého února, již teď ale plní stránky novin. Celkem 72 hráčů podstoupí přísnou dvoutýdenní karanténu kvůli kontaktům s osobami nakaženými onemocněním covid-19.

Řada dotčených sportovců je situací pochopitelně frustrována. Daniel Ricciardo doufá, že se formule 1 z probíhající kontroverze poučí.

„Jsem velký fanda tenisu a na turnaj určitě budu koukat. Doufám, že vše proběhne hladce, může to být i návod pro nás, abychom tu v listopadu uspořádali velkou cenu. Pokud se Australian Open uskuteční bez potíží, bude to skvělé. Pro toto město jde o velkou výzvu a vedení za to obdivuji.

Povinná čtrnáctidenní karanténa zkrátka neumožňovala, aby se tu v březnu jel závod formule 1. Jde o krátkodobou akci, v případě turnaje, který trvá dva týdny, to nejspíš přeci jen dává o něco větší smysl. Dost by mě mrzelo, kdybychom bývali přijeli do Melbourne a nedlouho před startem se zase všechno zrušilo.

Byla to obrovská škoda, opakovat to by byla katastrofa. Přesun na listopad nám dává lepší šanci na normální závod. Alespoň v to doufáme,“ řekl Ricciardo.

Rodák z Perthu letos slaví deset let od vstupu do formule 1. Od letošní sezony bude hájit barvy stáje McLaren, kde nahradí Carlose Sainze mladšího.