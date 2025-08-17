Ricciardo skončil po pádu na motorce v nemocnici. Jeho zranění by ale neměla být vážná

Bývalý jezdec F1 Daniel Ricciardo se v Austrálii zranil po pádu z motorky. Podle dosavadních informací musel do nemocnice, zranění však nejsou vážná.
V září uplyne rok od chvíle, kdy definitivně skončila kariéra Daniela Ricciarda ve formuli 1.
Od té doby si rodák z Perthu a vítěz osmi velkých cen užívá života – věnuje se vlastním projektům, cestuje a dohání věci, na které během závodění nebyl čas.
Na nedávné konferenci Ray White’s Connect v Austrálii pak poznamenal, že si ani neholí tvář a že mu vousy slouží jako „útěcha“.
Vážněji pak dodal, že letošek bere jako rok sebepoznání: po letech ve světě F1 si dopřává klid, chodí na túry a mimo jiné se podíval na Aljašku.
Teď ale musí řešit nepříjemnost. Jak informoval web PlanetF1, Ricciardo se zranil při jízdě na terénní motorce v Queenslandu. Při pádu utrpěl lehké poranění klíční kosti a po ošetření v nemocnici Mossman, zhruba 50 kilometrů od místa nehody, byl v dobré náladě.
Incident se stal ve čtvrtek 14. srpna při průjezdu oblastí Daintree, nejstarším tropickým pralesem na světě. Zranění je podle dostupných informací drobné a nevyžádalo si delší hospitalizaci.