Ricciardo si zvyká u McLarenu. Největší rozdíl je při brzdění, říká

Když odmyslíme počátky kariéry, jezdil Ricciardo za Red Bull, Renault a nyní je u McLarenu.

„Určitě je to zase jiné, takže se tomu stále přizpůsobuji,“ řekl Ricciardo, kterého cituje RaceFans. „Při přechodu z Red Bullu do Renaultu a z Renaultu do McLarenu bylo největší věcí, na kterou jsem si musel zvyknout, pravděpodobně brzdění.“

Když Ricciardo před dvěma lety začínal u Renaultu, mluvil podobně a také tehdy uváděl brzdění jako něco, na co si musí zvyknout.

„Je to věc, kterou se snažím dostat pod kontrolu a pochopit, kde jsou limity auta. Obecně si ale myslím, že pokud jde o brzdění, měli posledních pár let docela dobré auto.“

Ricciardo jde v závodech občas na brzdy poměrně pozdě a předvádí pak dobré manévry. Brzy bychom se toho mohli dočkat i v oranžovém monopostu.

„Myslím, že jakmile dosáhnu rychlosti, mělo by to být docela dobré. Doufejme, že znovu uvidíte nějaké dobré předjížděcí manévry, i některé pozdní.“

V letošním roce došlo ke změnám pravidel. Vozy přišly až o deset procent přítlaku, i když větší část získaly týmy zpět.

„Určitě jsem viděl několik aut klouzat. Z hlediska zadního gripu to ještě asi není v pořádku. Myslím, že většina po změně podlahy ještě stále trpí určitými ztrátami.“