Ricciardo si promluvil s Webberem i Piastrim

Situace je o to pikantnější, že Daniel Ricciardo 13. července vydal prohlášení, ve kterém chtěl utnout spekulace a uvedl, že zůstává u McLarenu, se kterým má smlouvu. V té době ale už McLaren podepsal s Piastrim – konkrétně 4. července, jak ukazují dokumenty z komise pro uznávání smluv.

„Neviděli jsme se osobně,“ řekl Ricciardo k tomu, zda se viděl s Webberem poté, co „vše“ vyšlo najevo. Oba se sice neviděli osobně, ale komunikace proběhla.

„Mám pocit, že to nepotřeboval, ale cítil, že se chce svým způsobem omluvit a zjistit, jak se mi daří.“

„Vím, jak to v tomto sportu chodí – pro mě to není nic osobního. Chtěl se jen ujistit, že to chápu a že jsem v pořádku. Cítí se opravdu špatně z toho, jak to dopadlo a jak se věci dostaly do médií, takže bylo hezké si s ním promluvit.“

Ricciardo také potvrdil, že mluvil i s Oscarem Piastrim. „S Oscarem jsem také mluvil a jen jsem ujistil, že tam nejsou žádné špatné pocity. Chápu, jak to funguje. Snaží se prosadit a dostat se do Formule 1 – tenhle okamžik by pro něj měl být opravdu velký a já mu nechci ztížit situaci.“

„Není to nic osobního, takže o ničem jiném ten rozhovor nebyl. Opravdu mu to přeji, chci, aby se mu v F1 dařilo. Pokud neexistuje žádná komunikace, nikdy nevíte, co kdo cítí nebo co si myslí. Je mnohem mladší než já, nevím, jak se cítí, jestli je nervózní, aby mě oslovil a zjistil, jak se mi daří. Chtěl jsem se ujistit, že je jasné, že chápu jeho pozici a nejsou tam absolutně žádné špatné pocity.“

„Myslím, že se díky tomu cítil lépe. To poslední, co chtěl, bylo nějaké podivné napětí mezi několika málo Australany ve sportu. Jsem rád, že jsme to udělali.“