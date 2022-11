Ricciardo si chce odpočinout od závodění. Vysvětlil, proč chce být třetím jezdcem týmu

Daniela Ricciarda čeká minimálně na nějakou dobu poslední závod ve F1. Měl by se stát třetím jezdcem Red Bullu.

Původně jsme chtěli napsat, že Ricciarda čeká poslední závod ve F1, nebo poslední minimálně do začátku sezóny 2024. Australan by se však měl stát třetím jezdcem Red Bullu.

Informaci prozradil Helmut Marko v rozhovoru pro Sky Sport Germany, ale Christian Horner poté upřesnil, že Ricciardo ještě s týmem nepodepsal smlouvu.

Je asi nepravděpodobné, že by Red Bull vyměnil Ricciarda například za Péreze (dokonce to přímo popřel), ale nikdy nemůžeme vyloučit, že Ricciardo bude v průběhu sezóny za některého z jezdců zaskakovat.

Ať už to bude jakkoliv, Ricciardo skončí na střídačce. Ani se nepokoušel získat místo u Williamsu nebo Haasu v době, kdy to bylo ještě možné.

Na otázku webu Motorsport.com, co ho vedlo k rozhodnutí odejít do Red Bullu, odpověděl: „Věděl jsem, že si chci v příštím roce odpočinout od závodní sedačky a od samotného závodění,“ řekl Ricciardo.

„Posledních pár let jsem dost bojoval a to bylo samozřejmě dost únavné, takže krátce po letní přestávce mi bylo jasné, že to je to, co chci a co pro mě bude nejlepší.“

„Říka jsem si, co je další nejlepší věc (po závodění). A čím víc jsem o tom přemýšlel, tak být do určité míry zapojen do fungování špičkového týmu byla jasná preference.“

„Ale ještě to není hotové. Proto jsem to ani nepotvrzoval. Ale samozřejmě se vám teď mohu podívat do očí a říct, že je to v této fázi nejpravděpodobnější varianta.“

Na otázku, co se stane, když se v polovině příštího roku rozhodne, že se nechce vrátit, odpověděl, že v takovém případě bude právě tohle jeho „odpověď“.

„Upřímně řečeno, myslím si, že je to svým způsobem také to krásné. Buď to podnítí oheň a způsobí, že budu hladový a motivovaný jako nikdy předtím, nebo si řeknu, že právě tohle je pro mě to pravé.“

„I když člověk při závodění prochází vzestupy pády, tak v životě jsem stále šťastný a mám to privilegium žít dobře. Pokud se příští rok nebudu chtít vrátit, tak na tom zřejmě budu v životě dobře a budu šťastný s tím, co mám.“

Ricciardo, který v F1 závodí od roku 2011, také naznačil, že vzhledem k tomu, že se tento sport chystá na svůj největší kalendář v historii a on má za sebou dvě náročné sezóny, existuje riziko, že pokud by přijal závodní sedačku jinde, nepředvedl by svůj nejlepší výkon.

„Už minulá sezona byla dost obtížná, ale ta letošní byla zase obtížnější. Čím víc času uběhlo, tím víc jsem cítil, že i když to miluju, chci se ujistit, že jsem na nejvyšší úrovni a že se, řekněme, co nejvíce soustředím na to, co dělám.“

„Když se podíváme na příští rok, je to 24 závodů. Sezóna je stále náročnější. Takže i když to miluji, myslím, že když budu dělat něco jen pro to, abych to dělal, nemusím ze sebe dostat to nejlepší.“