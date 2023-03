Ricciardo se nechal příliš rozptýlit aktivitami mimo závody, říká bývalý šampion Jones

Mistr světa z roku 1980 Alan Jones si myslí, že Daniel Ricciardo přišel o sedačku ve formuli 1 kvůli svým mimozávodním aktivitám.

Po dlouhých více než 10 letech se bude muset nadcházející Grand Prix v Melbourne obejít bez australského rodáka Daniela Ricciarda.

Třiatřicetiletý závodník přišel o sedačku ve formuli 1 po skončení loňské sezony poté, co s ním McLaren kvůli neuspokojivým výkonům předčasně ukončil smlouvu.

Protinožci nicméně o domácího pilota během jejich velké ceny nepřijdou, jelikož Ricciarda v McLarenu nahradil další Australan Oscar Piastri.

Pokles formy

Během dvou ročníků s McLarenem Ricciardo nenaplnil očekávání a navzdory tomu, že se mu předloni v Monze podařilo ukončit devítileté čekání britské stáje na triumf v závodě, nedokázal držet krok s výrazně méně zkušenějším týmovým kolegou Landem Norrisem.

Na adresu Ricciarda se nyní pro australský deník the Herald Sun vyjádřil bývalý pilot F1 Alan Jones.

„Myslím, že ani on sám neví, proč jeho forma zmizela. Podle mě prostě ztratil zápal,“ prohlásil mistr světa z roku 1980.

„Opravdu, podle mého názoru se příliš koncentroval na své aktivity mimo kokpit. Tak to vidím," uvedl 76letý Australan.

Hvězda F1 z přelomu sedmdesátých a osmdesátých navíc nedává Ricciardovi příliš šancí na závodní comeback, co se účasti v královně motorsportu týká.

„Nemyslím si, že dostane místo v Red Bullu, pokud se něco nestane jeho současným pilotům,“ řekl Jones v kontextu toho, že Ricciardo nyní působí jako rezervní pilot rakouské stáje.

„Pochybuji, že by byl v roce 2024 na startovním roštu. Nejspíš zde není žádný důvod, proč by Red Bull neměl prodloužit smlouvu s Pérezem, o Verstappenovi ani nemluvě. Ani u Ferrari nevidím nikoho, kdo by měl odházet, takže myslím, že nemá kam jít,“ zapřemýšlel nahlas Jones.