Ricciardo: Red Bull chce konkurenci rozdrtit

Oproti prognózám, ale i komentářům samotných zástupců Red Bullu, přestavil letos rakouský tým monopost, který zjevně není pouhou evolucí svého veleúspěšného předchůdce.

Že šlo nejspíš o správný krok nazanačily předsezonní testsy v Bahrajnu, po kterých si Red Bull vyloužil slova uznání.

K novému monopostu úřadujících mistrů světa se v Bahrajnu vyjádřil i Daniel Ricciardo, který bude i letos závodit pro sesterský tým Red Bullu, nyní známý jako RB.

„Mám pocit, že je to tým, který funguje nejlépe, když vyhrává. Mám pocit, že když vyhrávají, chtějí soupeře úplně rozdrtit,“ uvedl Australan, kterého cituje Autosport.

„Není to tak, že by si řekli: 'Dobře, teď vyhráváme. Pojedeme na dovolenou.' Funguje to tam takhle: 'Pojďme se do toho pořádně opřít.' Myslím, že tento přístup opět potvrdili,“ sdílel svůj názor Ricciardo, který pro Red Bull závodil v letech 2014 až 2018.

Podle Ricciarda se do přístupu Red Bullu promítá filosofie jeho hlavního designéra Adriana Neweyho.

„Řekl bych, že mají nejvíce upgradů ze všech, a to už je opravdu co říct. Podívejte, rád vidím Adriana, když je u auta. Vím, že ten tým není jen o Adrianovi, ale on je samozřejmě jeho velkou součástí. Ať už jsem členem rodiny Red Bullu, nebo ne, jako fanoušek prostě rád vidím tak neúnavný přístup. Člověk to svým způsobem musí obdivovat,“ prohlásil Ricciardo.

Rodák z Petrhu si nicméně nemyslí, že by Red Bull letos mohl vyhrát všechny závody poté, co vloni ovládl 21 z 22 velkých cen.

„Zdá se to téměř nemožné. Je to dáno i tím, kolik je závodů. Podívejte, jsem si jistý, že jejich nové auto bude vyhrávat závody. Je však příliš brzy na to, abychom si mohli být jistí, že bude stejně dominantní jako vloni,“ dodal 34letý závodník.