Ricciardo reaguje na Markova slova. Jsem tady, protože věřím, že sem patřím, říká

Ricciarda čeká domácí závod. Dobrým výsledkem by byl nepochybně zisk bodů. V první řadě se však Ricciardo musí snažit porazit týmového kolegu Júkiho Cunodu.

„V této sezóně jde Júkimu i Danielovi o hodně,“ napsal Helmut Marko pro Speedweek po závodě v Džiddě. „Júkiho kvalifikace byla velmi dobrá a Ricciardo musí brzy něco vymyslet. Júki je minimálně v kvalifikaci velmi dobrý.“

Ricciardo byl na slova Helmuta Marka dotazován s tím, zda je mu to nepříjemné.

„Není to otravné,“ řekl Ricciardo, kterého cituje racingnews365.com. „Nejdůležitější částí naší práce je řízení, ale velkou část tvoří rozhovory s médii. Když se daří, všichni mluví pozitivně, a když se nedaří, tak už tak pozitivně nemluví.“

„Vrátil jsem se, protože věřím, že to dokážu, věřím, že sem patřím. Když se mě lidé ptají, zda chci něco dokázat, nebo zda chci, aby byli lidé spokojení... Jsem tu sám za sebe, protože vím, že to pořád dokážu.“

„Chci, aby na mě lidé byli hrdí, ale když někdo něco řekne, už to vím, protože jsem si to sám sobě řekl už dávno předtím a vím, co se ode mě očekává.“

„Samozřejmě se chci kvalifikovat do Q3 a dosáhnout výsledků, kterým věřím, že je mohu dosáhnout, ale je to těsné. Ve středu pole je to velmi těsné.“

„Po kvalifikaci v Bahrajnu jsem věděl, že jsem neposkládal dohromady takové kolo, jaké jsem měl. Sám jsem si to přiznal, ale takové jsou výsledky mezi Q3 a čtrnáctým místem.“

„V Saúdské Arábii to byla v Q1 mezi devátým a šestnáctým místem snad méně než desetina. Je tenká hranice mezi tím, kdy jste za hrdinu, a kdy ne. Počítám se tam každá desetina a já se dívám především sám na sebe.“