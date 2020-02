Ricciardo prožívá s Renaultem „normálnější“ testy než vloni

Poté, co si tento týden v rámci prvních předsezónních testů poprvé vyzkoušel vůz RS.20, vidí Ricciardo jeden z největších rozdílů oproti roku 2019 v tom, že podle svých slov dokáže lépe vést vývoj vozu.

Australan přiznal, že po svém přestupu z Red Bullu mu chvíli trvalo, než se přizpůsobil jízdě s vozem s horší aerodynamikou. Pro britský Autosport porovnal přípravy u Renaultu v loňském a letošním roce.

„Myslím, že letos to je mnohem normálnější. Vloni jsem vyměnil tým a snažil jsem se jim poskytnout co nejvíce zpětné vazby, ale zároveň jim v hlavách neudělat chaos. Snažil jsem se to vyrovnat a také se snažím budovat vztahy,“ řekl Ricciardo.

„Při předávání informací jsem chtěl postupovat chytře a ne jen přijít a být nejhlasitějším člověkem v místnosti. Letos bych to přirovnal k testování s Red Bullem. Minulý rok byl trochu jiný.“

Ricciardo podle jeho slov také potěšila skutečnost, že velmi rychle při první jízdě s vozem ve středu v testech dokázal zajíždět konkurenceschopné časy.

„Myslím, že už ve druhém kole dne jsem zajel čas (1 minuta) 19.0 nebo tak, velmi rychle jsem byl pod (1 minuta) 20 sekund. Už jsem s tím byl seznámen, usedám do auta druhým rokem, ale rozhodně to na mě udělalo dobrý první dojem. Když ale začnete hledat tu extra půl sekundu, tak v tu chvíli to skutečně začne a uvidíme, co auto dokáže. První pocit je ale takový, že došlo ke zlepšení.“

